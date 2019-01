Junior Bake Off Italia 2019, la finale/ Diretta e vincitore: ultime prove per Sara, Antonio, Rachele e Samir

Venerdì 25 gennaio, in prima serata, Real Time trasmette l’ultima puntata di Junior Bake Off Italia 2019, la versione di Bake Off Italia – dolci in forno, dedicata ai bambini che amano mettersi dietro ai fornelli per preparare dolci e condotta da Katia Follesa. Nonostante siano ancora molto piccoli, tutti i concorrenti hanno dimostrato di avere molta determinazione e soprattutto le idee chiare sul proprio futuro. Questa sera andrà in scena la finalissima al termine della quale verrà decretato il miglior pasticcere amatoriale junior del 2019. Naturalmente, per portare a casa la vittoria, i finalisti Sara, Antonio, Rachele e Samir dovranno affrontare le ultime, difficile sfide e cercare di non commettere alcun errore per battere la concorrenza e conquistare il palato dei giudici.

LE PROVE

Nella semifinale di Junior Bake Off Italia 2019, i concorrenti si sono sfidati nella prova del grande classico in cui hanno scelto una delle torte tipiche della tradizione dociaria. Rachele, titolare del grembiule blu, ha scelto la torta sacher e ha deciso anche le torte che hanno preparato gli altri concorrenti: a Samir è andato il profitterol, a Beatrice l’apple pie, a Pietro il tiramisù, ad Antonio la cheesecake e a Sara la Foresta nera. Quali prove, invece, dovranno affrontare questa sera? Per conquistare la vittoria, i piccoli pasticceri dovranno affrontare una prova tecnica e una prova creativa. Entrambe le prove metteranno alla prova la preparazione dei concorrenti e i progressi fatti nel corso del talent.

I CONCORRENTI E LA GIURIA

A sfidarsi nella finale di Junior Bake Off Italia 2019 sono Sara A. 11 anni; Rachele, 8 anni; Antonio, 10 anni e Samir, 11 anni. A giudicare i quattro piccoli pasticceri saranno Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Il vincitore porterà a casa una vacanza a Gardaland. La puntata può essere seguita alle 21.10 su Real Time (canale 31 del digitale; Sky 131 e 132; Tivùsat Canale 31). La trasmissione può essere seguita anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che è #JuniorBakeOff. I profili social per commentare la puntata sono quelli di Real Time (Facebook, Twitter, Instagram).



