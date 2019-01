Natalia Paragoni/ Chi è la corteggiatrice che ha fatto impazzire Ivan Gonzalez? (Uomini e donne)

Ivan Gonzalez è ufficialmente in crisi o, magari, cerca un pretesto per mandare avanti il suo trono quando tutto sembrava deciso. Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata del trono classico e il video anticipazioni lo mostra alle prese con una folle passione per la nuova arrivata Natalia. Alta, capelli chiari e sguardo penetrante, le è bastato scendere le scale per far capitolare il tronista spagnola che adesso deve mettere da parte Jennifer e Sonia e chiarire il fatto che vuole conoscere anche la nuova arrivata. Nel video conferma: “Adesso è cambiato tutto perché è arrivata Natalia e voglio conoscerla”. Le altre due corteggiatrici le lasceranno campo libero oppure no? Al momento tutte e due sembrano molto agguerrite ma il pubblico si chiede: chi è Natalia Paragoni?

LE QUALITA’ NASCOSTE DI NATALIA PARAGONI

La bella modella di Sondrio, classe 1997, non è molto nota al grande pubblico di Uomini e donne. Non l’abbiamo vista in questo programma e nemmeno a Temptation Island tra le file dei tentatori come spesso accade, ma adesso ha attirato l’attenzione di tutti per via del suo arrivo alla corte di Ivam. Natalia ha compiuto 21 anni lo scorso 24 dicembre, ha conseguito il diploma all’FSC e vive tra Piantedo e Milano, ama viaggiare, gli animali ma anche mostrarsi sensuale e non solo sui social, dove è molto seguita ma anche sulle piste di MotoGp dove spesso sfoggia in mini abitini come ragazza ombrellina. Come Ivan non sembra disdegnare il mondo dello spettacolo visto che ha già partecipato, nei mesi scorsi, a Miss Mondo Lombarsia 2018 arrivando in semifinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA