THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni: i sospetti di Shaun, chi sta mentendo? (Replica 25 Gennaio)

Le repliche della serie tv The Good Doctor continuano con grandissimo successo. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 1.480.000 spettatori pari al 6.5% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.5%, secondo: 6.4%, terzo: 8.2%) la scorsa settimana, torna in onda oggi, venerdì 25 gennaio, in prima serata su Raidue, con altri tre episodi della prima stagione. Prima di scoprire cosa accadrà negli episodi di questa sera, vi ricordiamo che The Good Doctor tornerà presto in onda anche con la seconda stagione. Al centro della trama ci sono le avventure professionali e personali di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e Sindrome del savant che, dopo aver vissuto un’infanzia travagliata, ha deciso di inseguire il suo sogno professionale trasferendosi nella California del Sud. Dopo i primi probemi di ambientamento, Shaun riesce a farsi apprezzare come medico sia dai pazienti che dai colleghi. La strada verso la specializzazione, però, è ancora lunga. Cosa accadrà, dunque, negli episodi in onda questa sera? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

THE GOOD DOCTOR: I SOSPETTI DI SHAUN

Nel primo episodio della serata dal titolo “Sette motivi”, Shaun sospetta che una sua paziente di origini musulmane stia mentendo sui veri motivi che l’hanno costretta a recarsi in ospedale. Shaun basa la propria convinzione sulla sua lista dei sette motivi per cui la gente mente e fa affermazioni controverse. Nel frattempo, la carriera del dottor Melendez è seriamente compromessa dai suoi problemi privati, Nel secondo episodio dal titolo “Nei panni dell’altro”, il dottor Murphy non riesce a comprendere le sofferenze di una paziente malata di cancro che, in realtà, biologicamente è un uomo. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “L’abito non fa il monaco”, una teenager spera che il team chirurgico di cui fa parte Shaun possa regalarle una nuova vita. Intanto i dottori hanno a che fare con un dilemma morale di un donatore di organi. Shaun, invece, è alle prese con una decisione: non sa se comprare un abito adeguato per la serata di beneficienza organizzata dall’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA