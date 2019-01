Barbara Cola/ Video, penalizzata dalle faide di Orietta Berti? (Ora o mai più 2019)

Barbara Cola è riuscita ad emergere a Ora o mai più 2019 durante la prima puntata e non del tutto per la sua voce. A distanza di una settimana dal debutto della competizione, i giornali infatti parlano ancora del duro attacco ricevuto da Toto Cutugno, che ha contestato persino il regolamento del talent show e ha schivato di poco la furia di Amadeus. Al centro della polemica la prima esibizione della Cola, in duetto virtuale con Gianni Morandi per il brano In amore. Il coach infatti non ha tollerato vederla in una posizione vantaggiosa rispetto al resto dei concorrenti, che non hanno potuto sfruttare i lavori con altrettanti personaggi noti della musica italiana. Per la prima volta nella storia del talent, è dovuto intervenire persino il Maestro De Amicis per spiegare come mai sia stata fatta questo tipo di scelta: i brani originali non vengono toccati e la Cola, come tutto il resto degli sfidanti, è stata presentata con il suo personale cavallo di battaglia.

Video:Barbara Cola, il duetto con Orietta Berti

Il duetto di Barbara Cola a Ora o mai più 2019 non le ha permesso di oscurare le polemiche registrate nella prima fase della puntata. La concorrente è stata forse doppiamente sfortunata perché è stata abbinata alla coach Orietta Berti e non di certo per demeriti da attribuire al noto Usignolo. La giudice infatti ha contestazioni aperte con Marcella Bella fin dall’anno scorso e in questa nuova edizione ha già trovato una nuova nemica: Donatella Rettore. L’esibizione della Cola si è basata infatti sul brano Quando l’amore diventa poesia, che la Berti ha interpretato con Massimo Ranieri a Sanremo nel 1969. Un brano sorridente, da interpretare con estrema leggerezza. A quanto pare la performance della Cola ha colpito nel segno, soprattutto perché Fausto Leali, di solito di manica stretta, l’ha premiata con un 9. Clicca qui per rivedere il duetto di Barbara Cola e Orietta Berti.

Le critiche della prima puntata

Il pubblico di Ora o mai più 2019 ha intravisto in Barbara Cola uno dei concorrenti da non sottovalutare. La cantante infatti ha registrato un 8 nella classifica parziale, seconda sola al vincitore Paolo Vallesi. Non era andata bene invece con i giudici, per via di quel 51 conquistato a fatica. La Cola infatti non ha ricevuto solo delle critiche da parte di Donatella Rettore, che ne ha approfittato per contestare persino Orietta Berti. Per Toto Cutugno la concorrente non ha reso al massimo e ha persino stonato nel finale, arrivando persino a gridare. Critiche che del resto sono state rivolte più che altro alla coach, improvvisamente scura in volto. La Cola comunque dovrà riuscire ad oscurare tutte le accuse con la sua bravura, contando solo su impegno e carisma. Il pubblico sembra aver visto in lei qualcosa di più rispetto alla giuria e non è da sottovalutare che sia risultata vincente anche a sfavore di personalità interessanti come Silvia Salemi e Annalisa Minetti. In questa seconda puntata, Barbara dovrà dimostrare di avere quella marcia in più tipica del vincitore. Si prevedono però altre polemiche fra Donatella Rettore e la sua coach, oltre che un nuovo polverone fra la Berti e Marcella Bella.



