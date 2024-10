Barbara Cola, chi è la cantante ed ex volto di Sanremo

Tra gli ospiti della puntata in onda oggi su Rai1 de La volta buona ritroveremo Barbara Cola, celebre artista che negli scorsi anni abbiamo ritrovato sul piccolo schermo anche grazie a Tale e quale show di Carlo Conti. In passato Barbara Cola ha partecipato anche al Festival di Sanremo, in coppia con Gianni Morandi nel 1995, e proprio ricordando i tempi passati, la cantante ha lanciato una frecciatina a tanti cantanti di oggi: “Un tempo si cantava, oggi è una cosa che si fa a fasi alterne”.

Lorenza Mario, chi è: "Al Bagaglino esperienza incredibile"/ "Con Vianello rischiai di soffocare"

Nei primi anni ’90 Barbara Cola aveva iniziato a collaborare con lo stesso Gianni Morandi, divenendo la sua vocalist e girando l’Europa in tour con il cantante emiliano, al quale l’ex concorrente di Tale e quale show è legata da un rapporto di grande stima e amicizia. Tutto questo fino al momento in cui Gianni Morandi ha tentato di convincere Barbara Cola a unire le forze e cantare insieme.

Il Grande Fratello censura Lorenzo Spolverato/ Cosa ha chiesto il gieffino a Shaila Gatta

Barbara Cola e il matrimonio mai arrivato: “Me lo sentivo da piccola”

Se la vita professionale ha regalato delle belle soddisfazioni negli anni a Barbara Cola, lo stesso non si può dire di quella sentimentale, visto che la cantante non ha mai trovato la persona giusta con la quale condividere la vita: “La voglia di diventare mamma non l’ho mai avuta, un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alla relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto” ha detto in una vecchia intervista Barbara Cola.

Anna Falchi dura contro Fiorello e Ricucci/ "Hanno approfittato della mia ingenuità, ma non cambio"

E la stessa Barbara Cola ha raccontato di aver ritrovato un bigliettino scritto quando aveva solo 15 anni, nel quale scriveva che avrebbe fatto la cantante e che non si sarebbe mai sposata, una sorta di presentimento che si è rivelato profetico alla fine.