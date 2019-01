Jessica Morlacchi/ Video, duetto con Red Canzian fa sognare il pubblico ma la classifica (Ora o mai più 2019)

Jessica Morlacchi è stata fra le prime concorrenti di Ora o mai più 2019 a sottoporsi al verdetto dei giudici. Sono trascorsi molti anni dal suo debutto con i Gazzosa e dalla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone wwwmipiacitu. E sono cambiate anche molte cose, visto che Jessica oggi ha un’anima tutta blues. Suona il basso e non ha mai smesso di fare musica, ma è scomparsa di scena fin dalla sua decisione di lasciare la band di amici. Una carriera solista che purtroppo l’ha tenuta lontana dal piccolo schermo per tanto tempo, anche se ora sarà la stessa a riportarla in pista. Subito dopo la prima esibizione con il suo cavallo di battaglia, Jessica viene abbinata al suo coach: Red Canzian. I due si conoscono dai tempi di Sanremo ed il giudice è felice di poter lavorare con un’artista che suona il basso. La sua abilità con lo strumento infatti gli permetterà di sfruttare al meglio non solo la voce della sua allieva, ma anche una presenza scenica che la rende un’artista a tutto tondo.

Video: Jessica Morlacchi il duetto con Red Canzian

Chi fermerà la musica è il primo duetto che unisce Jessica Morlacchi e Red Canzian a Ora o mai più 2019. Come al solito l’attacco viene affidato al coach, che lascia poi il posto al suo allievo. Anche se l’estensione vocale è notevole nella concorrente, Jessica è risultata leggermente sottotono nella prima strofa del brano. Un successo dei Pooh che ci riporta indietro nel tempo fino al 1981 ed ancora oggi un sempreverde in grado di scatenare le folle. Nonostante i piccoli difetti durante l’esecuzione, i giudici sono stati entusiasti di vedere la Morlacchi all’opera. In particolare emerge il 9 che Ornella Vanoni ha voluto assegnarle, complimentandosi per la sua voce. E dopo un quartetto di 8 da Toto Cutugno, Orietta Berti, Ricchi e Poveri e Marcella Bella, possiamo già intuire come la concorrente sia da tenere sott’occhio. Soprattutto da parte dei suoi sfidanti. L’unica in disaccordo Donatella Rettore, che ha regalato solo una sufficienza. La cantante infatti crede che la concorrente sia stata coperta dal brano e che la sua voce sia risultata un po’ stridula. “Mancava di armoniche“, aggiunge inoltre prima di ricevere la risposta di Canzian. Il coach giustamente le fa notare come l’audio della sala giunga in modo distorto al tavolo dei giudici, invitando i colleghi a munirsi di cuffie per l’ascolto successivo.

Ai piedi della classifica

Anche se Jessica Morlacchi ha fatto sognare giuria e pubblico di Ora o mai più 2019, si è dovuta accontentare di un gradino piuttosto basso della classifica provvisoria. Per i giudici infatti la sua esibizione è stata degna di un quinto posto: non bisogna dimenticare però due particolari della classifica provvisoria. Da un lato la presenza di un pari merito per la seconda posizione e dall’altro il fatto che la Morlacchi si sia esibita fra i primi. Il duetto le ha permesso quindi di non ricevere quelle critiche che emergeranno di sicuro fin da stasera. Il 54 centrato con i coach si trasforma in 3 da parte del pubblico, che la fa slittare fino al terz’ultimo posto. Il risultato finale è una penultima posizione con un 7 pieno. Ne vedremo comunque delle belle con la Morlacchi, visto che Canzian cercherà di sfruttare al meglio la sua voce pulita per riuscire ad emergere rispetto al resto del cast. Dovrà darsi però parecchio da fare, visto che per ora nella competizione sono emerse voci già forti della musica italiana. Cantanti che stonano in una gara di meteore, come Paolo Vallesi e persino Silvia Salemi.



