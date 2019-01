Paolo Vallesi/ Video, vince la prima puntata nonostante le critiche di Donatella Rettore (Ora o mai più 2019)

Paolo Vallesi ha vinto la prima puntata di Ora o mai più 2019, confermando i pronostici di chi lo vede fra i super favoriti del programma. Lo ricordiamo con la sua La forza della vita nel ’92, scritta a due mani con Beppe Dati e in vista al Festival di Sanremo di quell’anno. Scopriamo durante la clip di presentazione che Vallesi ha vissuto dei momenti bui e per questo si è ritrovato costretto ad uscire di scena. Colpa di alcuni consigli che ha sbagliato a seguire e di un manager di cui si è fidato, per poi rimanere ferito e tradito lontano da tutti. Vallesi però non punta il dito contro l’esterno e si assume la responsabilità delle sue scelte, ammettendo di aver fatto degli errori che gli sono costati cari. Per questo il telefono ha smesso di suonare ad un certo punto, anche se il pubblico lo ha sempre apprezzato e lo ricorda con estremo affetto.

Video: Paolo vallesi e il duetto con Ornella Vanoni

A Ora o mai più 2019, Paolo Vallesi riceve la sfida più difficile: riuscire ad unire la sua voce a quella di Ornella Vanoni. Il concorrente sperava di poter avere una coach di questa portata al suo fianco e per questo è rimasto colpito di scoprire che la Vanoni lo accompagnerà in questa avventura. La coach di contro l’ha messo subito all’opera, rivelando di voler cantare con lui La musica è finita. Un testo scritto da Franco Califano e Umberto Bindi nel ’67. Per Vallesi è stato subito evidente quale sarebbe stata la difficoltà: accostarsi ad una voce come quella della Vanoni, riuscendo a mantenere intatta la sua tonalità graffiante. Purtroppo il verdetto dei giudici non gli ha reso giustizia, visto che il voto pariziale è stato di 5. Per fortuna il concorrente si è ripreso invece grazie al pubblico, che con il televoto gli ha assegnato un dieci pieno e lo ha fatto schizzare in cima alla classifica. Il verdetto più ostile è stato forse quello di Donatella Rettore. Nonostante l’entusiasmo per la canzone, la giudice infatti ha accusato Vallesi di aver rallentato persino l’orchestra. “Una canzone così non merita di essere massacrata in questo modo“, ha sottolineato prima di ricevere il parere del Maestro De Amicis che ha smentito tutto. Clicca qui per rivedere il duetto di Paolo Vallesi e Ornella Vanoni.

Vincitore della prima puntata

Paolo Vallesi ha molto da recuperare a Ora o mai più 2019, anche se è riuscito a battere la concorrenza. In base al debutto del talent sappiamo già infatti che Donatella Rettore potrebbe rappresentare per il cantante uno scoglio difficile da superare. Ci sono forti possibilità che la giudice decida di analizzare nel dettaglio la sua performance e viste le critiche ricevute in precedenza, anche questa sera potrebbe non vedere dei miglioramenti in Vallesi. D’altronde l’impresa non è semplice per l’artista anche su un altro fronte, ovvero dimostrare di essere all’altezza di una coach come Ornella Vanoni. Senza considerare che si dovrà guardare le spalle da Silvia Salemi, favorita dalla giuria. Per sua fortuna il pubblico sembra apprezzare molto la sua musicalità e per questo qualsiasi verdetto meno positivo della giuria potrebbe essere ribaltato ancora una volta grazie al televoto.



