La Dottoressa Giò 3/ Anticipazioni terza puntata: la storia di Alma e Viola sconvolge l’ospedale

Domenica 27 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette la terza e penultima puntata de La dottoressa Giò, la fiction che ha riportato in tv il personaggio della dottoressa Giovanna Basile, interpretata da Barbara D’Urso, che da ginecologa, oltre ad aiutare le sue pazienti dal punto di vista clinico, cerca di aiutarle anche dal punto di vista psicologico. Sono tante le donne che cercano l’aiuto della dottoressa Giò che, insieme al proprio staff, cerca di aiutarle. Nella terza stagione della fiction, la protagonista è alle prese anche con la realizzazione di un obiettivo ovvero la costruzione di un centro per aiutare tutte le donne vittime di violenza. Riuscirci, però, non è affatto facile. Sono tanti, infatti, gli ostacoli che giò deve affrontare per poter realizzare il suo sogno. Cosa accadrà, dunque, nell’appuntamento odierno? Andiamo a scoprirlo insieme.

LA DOTTORESSA GIO’, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Dopo la morte di una paziente con depressione post partum, la dottoressa Giò è sempre più convinta di voler aprire un centro per le donne. Nel frattempo, la verità sulla morte di Michela Monti non arriva. L’arrivo in ospedale di una donna ricoverata due anni prima proprio insieme a Michela, ma la donna sembra nascondere qualcosa. Tra Giacomo e Francesca, nonostante la gelosia di Angela, il rapporto continua al punto che lui si offre di pagare i debiti di lei. Il reparto di ginecologia, nel frattempo, è scosso dai casi che deve affrontare. Luca, in particolare, è sconvolto quando in reparto arrivano Viola e Alma, una coppia omosessuale che è stata aggredita: Viola, incinta, rischia la vita mentre Alma rischia di perdere le figie che, secondo la legge italiana, non potrebbero stare con lei. La dottoressa Giò, nel frattempo, rischia la vita per le ultime scoperte che potrebbero aiutarla a risolvere il caso di Michela Monti.

L’ULTIMA PUNTATA IN ONDA MARTEDI’ 29 GENNAIO

La quarta ed ultima puntata de La dottoressa Giò cambia programmazione. Invece di andare in onda domenica 3 febbraio, sarà trasmessa martedì 29 gennaio per lasciare spazio all’Isola dei Famosi 2019 che nella settimana del Festival di Sanremo 2019 non andrà in onda giovedì 7 febbraio. “Gran bel gesto di Barbara d’Urso: l’ultima puntata di #dottoressagio verrà anticipata a martedì 29 gennaio come richiesto da #Canale 5. Obbiettivo:dare continuità narrativa a L’Isola Dei Famosi che si fermerà per Sanremo andando però in onda giovedì 31/1,e le domeniche 3 e 10 febbraio”, è il contenuto del tweet con cui Mediaset ha annunciato il cambio di programmazione.

MARCO BONINI: “LA PRIMA VOLTA NEI PANNI DI UN DOTTORE”

Il cast de La dottoressa Giò è ricchissimo. Oltre a Barbara D’Urso ci sono Eleonora, Rocco Tanica, Fabrizio Conigli, Susy Laude, Paola Tiziani Cruciani, Teresa Romagnoli, Filippo Gattuso, Eleonora Belcamino, Simone Corbisiero, Christopher Lambertm Camilla Ferranti, Alessia Giulia e Marco Bonini. Quest’ultimo, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo personaggio, il dottor Paoo Zampelli. “Sul set c’erano sempre dei dottori veri che ci istruivano su come muovere le mani e sulle terminologie mediche. Zampelli è fissato con la robotica ed ero io stesso a impugnare un robottino. La cosa bella del lavoro di attore è che ogni volta che si incontra una mestiere nuovo, si imparano delle cose”, ha spiegato l’attore.



