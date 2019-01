MEGHAN MARKLE/ Pronto l’accordo per il divorzio da Harry? Spunta l’indiscrezione sulla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta non avrebbe più molta simpatia nei confronti di Meghan Markle. Secondo quanto scrive il magazine americano Globe, la Regina Elisabetta, dopo aver autorizzato il matrimonio tra il nipote Harry e l’ex attrice americana, starebbe pensando all’ipotesi divorzio per i due. Stanto al noto magazine, la Regina Elisabetta considererebbe Meghan un peso per la Famiglia Reale a causa del suo atteggiamento, non sempre conforme al rigido protocollo di corte e alle folli spese fatte dallo scorso maggio da quando è diventata la moglie legittima del secondogenito di Carlo e Diana. Il magazine Globe avrebbe così ricevuto una mail da una fonte anonima che definirebbe la Markle “una persona insopportabile alla Regina” al punto che pare sia stato già preparato un accordo per il divorzio. “Ci ha ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Così le abbiamo proposto un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America”, sarebbe il testo della mail contenuta da Globe.

MEGHAN MARKLE INCINTA: LA MADRE DORIA SARA’ LA BAMBINAIA

Meghan Markle non dà peso ai rumors sui rapporti che avrebbe con gli altri membri della famiglia reale e si gode gli ultimi mesi di gravidanza. Il parto dovrebbe avvenire tra la fine di aprile e gli inizi di maggio e, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, la Duchessa del Sussex aspetterebbe tre gemelli. A Londra, c’è così fermento per fare in modo che tutto sia perfetto per quando il o i Royal Baby verranno al mondo. Come da tradizione, Meghan Markle riceverà un aiuto nella crescita dei figli. Diversamente da Kate Middeton, Meghan non avrebbe alcuna intenzione di affidarsi ad una bambinaia professionista. La moglie di Harry, infatti, avrebbe deciso di affidare il suo bambino o i suoi bambini alle cure della mamma Doria che sarebbe pronta a lasciare Los Angeles per trasferirsi a Londra e fare la nonna a tempo pieno.

