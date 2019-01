Morgan contro Celentano/ “Adrian? Non è un filosofo, voleva soddisfare la sua vanità e il suo narcisismo”

Le critiche per l’esecuzione di alcuni brani dei Queen durante lo speciale andato in onda su Raidue non sorprendono Morgan, che in un’intervista rilasciata a Libero ha commentato il successo del programma. «Pensare che le canzoni si possano rovinare è un atteggiamento non musicale», ha dichiarato Marco Castoldi, secondo cui lo speciale è stato apprezzato perché «c’era voglia di una cosa diversa ed è stata una bellissima idea mandare un concerto integrale». In un’epoca dove tutto viene frammentato, riuscire ad ottenere un buon risultato con una proposta integrale e approfondita è un successo per il fondatore dei Bluvertigo. Inoltre, certe canzoni sono come i giocattoli, talmente belli che un bambino vuole sempre giocarci. «Gente così forse ritiene che le cose debbano stare nelle vetrinette, chiuse a chiave». Nell’intervista comunque Morgan ha parlato anche dell’eventualità di un ritorno in tv: «Non sappiamo ancora come andrà, però è stata una bella esperienza e, secondo me, è una bella formula. La tv mi sta bene e, se è così, mi piace molto».

MORGAN CONTRO CELENTANO: “ADRIAN? NON È UN FILOSOFO”

Morgan non esclude la possibilità di tornare a fare il giudice di un talent, ma dipende anche da come. Una cosa è certa e il cantautore la evidenzia con orgoglio: «Sono il giudice al mondo che ha vinto più talent: 5 su 7. Sono nel guinness dei primati». Nell’intervista a Libero, Morgan non rivela se guarderà il Festival di Sanremo né se lo vedremo di nuovo sul palco. Invece ha criticato Adrian di Celentano: «Mi sono piaciute alcune cose come la scena del confessionale con Frassica. Però lo spettacolo era troppo sofisticato, troppo intellettualoide». Morgan ha riconosciuto ad Adriano Celentano le doti comunicative a livello di massa, il fatto che sia una rockstar e uno dei più grandi di tutti i tempi. Ma non mancano le critiche: «Non è un filosofo, non è Severino. Perché deve fare così? Non è Pasolini, non è Indro Montanelli». Morgan ritiene dunque che Celentano sia troppo concentrato su di sé, tanto che fa un fumetto in cui è giovane: «È per soddisfare la sua vanità, il suo narcisismo che fa questo».

