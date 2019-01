Vladimir Luxuria contro Daniela Santanchè/ Video lite a Non è l’Arena: “Sei più trans di me”

Lite in tv tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè: sono state protagoniste di uno scontro acceso a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Si parlava di transgender, tema affrontato dall’ex deputata nella puntata a lei dedicata di “Alla lavagna” su Raitre. Proprio quella “lezione” ha fatto discutere e fatto insorgere la stessa senatrice. Su La7 ha ribadito il concetto: si è dichiarata contraria all’insegnamento ai bambini del mondo LGBT. Santanchè ha esordito: «Sono cresciuta in una famiglia normale dove c’erano maschio, femmina, mamma, papà, questo per me rimane. La gravità è voler trasformare qualcosa che non c’è». E poi ha tirato in ballo la natura: «Non si può andare a dire con leggerezza che ci sono generi diversi, in natura c’è chi ha la vagina ed è femmina e chi ha il pene ed è maschio». La senatrice di Fratelli d’Italia ha aggiunto che Vladimir Luxuria è libera di comportarsi come vuole, ma non può negare la sua “natura”. «Per me Vladimir Luxuria ha il pene, quindi è un uomo. Nei suoi comportamenti può fare quello che vuole».

VLADIMIR LUXURIA CONTRO DANIELA SANTANCHÈ A NON È L’ARENA

Immediata la replica dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista. «Com’è peggiorata. Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me», lo sfogo di Vladimir Luxuria. «Sei più trans tu di me», ha aggiunto l’ex deputata rivolgendosi a Daniela Santanchè. Quest’ultima ha poi proseguito su Twitter: «Il politicamente corretto è la nuova dittatura, ne siete consapevoli??? #nonelarena». Lo scontro è stato acceso, ma Luxuria ha usato l’arma dell’ironia per replicare: «Femmine si nasce, signore si diventa e lei sta dimostrando di non esserlo in questo momento». La discussione tra le due ha avuto molto eco anche online e sui social. Una nota pagina di moda, ad esempio, ha evidenziato la poca coerenza della simpatizzante di destra, visto che si è presentata in diretta tv con una camicia Versace, marchio fondato dallo stilista Gianni Versace, apertamente gay.





