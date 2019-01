Beppe Convertini piange a Vieni da me/ “Ho perso mio padre quando avevo 17 anni. Mia madre? Mi ha fatto da…”

Beppe Convertini piange in diretta davanti alle telecamere di Vieni da me. Caterina Balivo, dopo aver festeggiato il 50esimo compleanno di Paolo Conticini e aver svelato alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo 2019, ospite Beppe Convertini che, tra le varie attrici con cui ha lavorato, sceglie la sua donna ideale. L’occasione, però, è quela giusta anche per parlare della propria sfera privata. Beppe Convertini, così, si commuove di fronte ad un filmato della mamma che oggi ha 81 anni e dei nipoti. “Io ho perso mio padre quando avevo 17 anni e mia mamma mi ha fatto da madre e da padre e, nonostante sia di un’altra epoca, mi ha sempre sostenuto e non ha mai ostacolato le mie scelte“, confessa l’attore che, di fronte all’immagine dei nipotini, aggiunge – “io ho sette nipoti, siamo una famiglia molto numerosa”. Beppe Convertini, poi, svela di girare spesso il mondo per aiutare i bambini in difficoltà: “ho iniziato a fare del bene perché quando mio padre stava male per un tumore, a casa i medici volontari venivano a casa per aiutarlo non solo fisicamente, ma anche moralmente”.

BEPPE CONVERTINI: “SARA RICCI? UNO DEI GRANDI AMORI DELLA MIA VITA”

Nel corso della sua carriera e della sua vita privata, Beppe Convertini ha incontrato tantissime donne come Laura Chiatti, Vanessa Incontrada, ma soprattutto Sara Ricci con cui non solo ha lavorato nella soap opera “Vivere”, ma ha vissuto anche una storia d’amore. Insieme sono stati anche i protagonisti di un calendario sexy che l’attore confessa di avere ancora in camera da letto. “Lo tengo insieme ad altri ricordi della mia carriera e della mia vita. Il calendario è accanto a foto di spetacoli, film, ma anche foto di famiglia”, racconta Convertini. “Devo dedurre che le tue fidanzate successive non siano gelose”, commenta Anna Pettinelli con un pizzico di ironia. “Ma non si può essere gelosi del passato”, risponde Convertini non trovando, però, l’approvazione delle donne presenti in studio.

