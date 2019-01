Sanremo 2019/ Anticipazioni: Claudio Santamaria conduttore per una sera, Ligabue super ospite

Il trio di conduttori del Festival di Sanremo 2019 diventa un quartetto. Claudio Baglioni, dopo aver preso nella propria scuderia Virginia Raffaele e Claudio Bisio, è riuscito a convincere Claudio Santamaria a diventare conduttore per una sera. La conferma è arrivata anche nella puntata odierna di Vieni da me. Caterina Balivo, insieme ai suoi esperti del Festival, conferma la presenza dell’attore sul palco de Teatro Ariston. “Claudio Baglioni conferma di essere il miglior direttore artistico. Claudio Santamaria c’entra con Sanremo perchè sa cantare, sa cos’è la musica e in televisione ha interpretato magistralmente Rino Gaetano”, si dice nella trasmissione di Raiuno. Lo scorso anno, proprio Claudio Santamaria salì sul paco di Sanremo insieme a Claudia Pandolfi con cui recitava nella fiction “E’ arrivata a felicità” per rendere omaggio a Francesco Nuti con il brano “Sarà per te”, che il noto attore toscano portò proprio a Sanremo nel 1988.

SANREMO 2019: LUCIANO LIGABUE SUPER OSPITE

Super ospite del Festival di Sanremo 2019 sarà Luciano Ligabue come ha confermato lo stesso cantautore sui social. “Le luci d’America, le luci dell’Ariston. Ci vediamo a Sanremo 2019“, ha scritto il cantautore. Una presenza apprezzata da Anna Pettinelli per il grande richiamo che Ligabue che non si concede molto alla tv, avrà sul pubblico. Tornerà, poi, al Festival di Sanremo, anche Morgan che, nella serata dei duetti, accompagnerà Achille Laura. Gli esperti di Sanremo di Vieni da me ammettono di essere molto curiosi non solo dal punto di vista musicale, ma anche dall’unione di due anime tormentate che, sicuramente, riusciranno a mettersi in luce sul palco della famosa kermesse musicale che, ricordiamo, partirà il 5 febbraio per concludersi con la serata finale in programma il 9 febbraio.





