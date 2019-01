Chiara Ferragni e Fedez/ Le felpe Ferragnez su Ebay a 12mila euro, la rabbia del rapper: “non le comprate”

Chiara Ferragni e Fedez non lasciano nulla all caso e, così, in occasione della pubblicazione del nuovo album del rapper “Paranoia Airlines” hanno creato una collezione di abbigliamento e accessori, prodotti da Diesel, da regalare ai fan che acquistano il disco negli store e online. Naturalmente il numero è limitato e per sponsorizzare le felpe, ma anche il nuovo disco di Fedez, i Ferragnez hanno posato sui social con le felpe in questione insieme ad alcune amiche famose come Gilda Ambrosio e Chiara Ferragni. I fan hanno accolto con gioia l’iniziativa della coppia più social del momento. Le richieste, però, sarebbero talmente alte che il mercato secondario si è subito attivato. Se, infatti, Chiara Ferragni e Fedez regalano felpe e accessori della collezione dedicata a Paranoia Airlines, c’è chi ha pensato di guadagnarci. Le felpe, infatti, sono finita in vendita su eBay ad un prezzo esorbitante scatenando la rabbia di Fedez.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: LA RABBIA DEL RAPPER PER LE FELPE VENDUTE A 12MILA EURO

Le felpe di Chiara Ferragni e Fedez sono finite in vendita su eBay a 12mila euro. Un prezzo esagerato che ha scatenato la rabbia di Fedez. E’ stato lo stesso rapper a denunciare quanto sta accadendo sul mercato secondario. Fedez, infatti, ha invitato i suoi fans a non cedere a chi sta cercando di guadagnare sulla passione della gente promettendo di regalare in prima persona le felpe e i vari oggetti della collezione dedicati a Paranoia Airlines. “Preferisco regalarvele io che andare a spendere 200 euro su Ebay. Non comprate un c***o su Ebay e voi che rivendente non ha senso perché ve le regalo io”, ha fatto sapere il rapper. In poche ore, c’è stato il boom di vendite al punto che il rapper ha specificato i prodotti non possono essere prodotti all’infinito trattandosi di una capsule.

