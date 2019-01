Ghali e Guè Pequeno vs Fedez per il nuovo album/ “Che noia Airlines”: la replica del marito di Chiara Ferragni

Fedez è tornato sul mercato discografico con il nuovo album “Paranoia Airlines“ che contiene alcuni collaborazioni tra il rapper e alcuni dei trapper del momento più amati dai giovani. Il nuovo lavoro di Fedez se, da una parte, ha scatenato l’entusiasmo dei fans che aspettavano con ansia il suo ritorno, dall’altro non è piaciuto molto ad alcuni colleghi. In particolare, Ghali e Gue Pequeno non hanno apprezzato molto i nuovi brani cantati da Fedez e hanno commentato sui social. “Che noia Airlines” ha scritto Ghali a cui Gue Pequeno ha risposto con una faccia addormentata. I commenti social di Ghali e Gue Pequeno non sono piaciuti ai fans di Fedez che hanno puntato il dito contro i due che, in passato, hanno collaborato proprio con il marito di Chiara Ferragni: Ghali nel brano Giorni e Gue Pqueno in Pensavo Fosse Amore E Invece.



LA REPLICA DI FEDEZ

La relica di Fedez, naturamente, non è tardata ad arrivare. Il marito di Chiara Ferragni, però, non ha alimentato la polemica preferendo rispondere ai colleghi con un gesto d’amore. Ai commenti di Ghali e Gue Pequeno, così, ha replicato con un cuore rosso. Il rapper, dunque, preferisce andare oltre e godersi l’affetto dei fans e il successo di Paranoia Airlines che, uscito ieri, sta già facendo impazzire i fans che la pensano diversamente da Ghali e Gue Pequeno. “Questo album è veramente stupendo, complimenti”, “bomba di disco”, “tanta roba”, “l’album più bello che abbia mai sentito”. C’è, tuttavia, anche chi ammette di aspettarsi qualcosa in più. A sancire chi avrà ragione, naturalmente, saranno le vendite.

Che noia Airlines — Ghali (@GhaliFoh) 25 gennaio 2019





