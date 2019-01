Paranoia Airlines/ Video, Fedez lancia il nuovo album tra collaborazioni e sperimentazioni “finalmente solo”

L’addio definitivo a J-Ax e agli anni passati in “due” arriva oggi per Fedez con la pubblicazione del suo nuovo album, Paranoia Airlines. Un totale di 16 brani, collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, la voglia di mostrarsi poliedrico e capace di fare di tutto, e la distribuzione di Sony Music. Queste sono le caratteristiche che il nuovo album uscità oggi e che sarà disponibile da oggi sulle piattaforme digitali e nei negozi regalando al pubblico duetti con il rap di Trippie Redd ed Emis Killa, Zara Larsson, il cantautorato di LP , Tedua e la Dark Polo Gang e Annalisa. Lo stesso rapper ha specificato che ha puntato molto su questo album che gli ha permesso di tornare a fare musica da solo e, soprattutto, per il piacere di farla. Lui stesso si è detto libero e pronto a mettere tanta carne al fuoco ma solo oggi scopriremo se i suoi fan, dopo anni al fianco di J-Ax, lo premieranno oppure no.

LE PAROLE DI FEDEZ

Il rapper ha messo comunque le mani avanti e, in attesa di avere i risultati di vendita, ha chiarito in un’intervista a SkyTg24: “Ormai dopo tanti anni di carriera nel mondo della discografia, sono riuscito a guadagnarmi la liberà di fare un disco senza badare alle logiche di mercato“. Lo stesso Fedez ammette anche che non c’è la volontà da parte sua di puntare molto su questo disco e di portarla avanti per qualche anno e ha già all’orizzonte qualcosa di nuovo che sicuramente potrebbe fare più felici i suoi fan. Paranoia Airlines prenderà il via con il primo singolo che è già Disco D’oro e che da settimane è in rotazione in radio ovvero Prima Di Ogni Cosa, brano dedicato al figlio Leone, un brano che lui ha definito unico e diverso dagli altri. All’uscita dell’album di oggi, Fedez farà seguire un tour che inizierà il prossimo 15 marzo da Firenze e toccherà alcune città italiane. Clicca qui per vedere il video anticipazioni di uno dei brani contenuti nell’album.

© RIPRODUZIONE RISERVATA