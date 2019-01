BENEDETTA MAZZA “DIMENTICA” STEFANO SALA/ Foto, nuovo look su Instagram: “Il primo di 365 giorni tutti nuovi”

Nuovo anno e nuovo look per Benedetta Mazza che su Instagram ha condiviso una serie di scatti in cui si è mostrata più bella che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha cominciato il 2019 con un piccolo grande cambiamento molto apprezzato dai suoi follower. La modella curvy ha optato per un nuovo colore di capelli come confermano tre foto pubblicate su Instagram accompagnate da una breve didascalia: “Il primo giorno dell anno…Non poteva essere che Rosa…Il primo di 365 giorni tutti nuovi #smile#happiness#poti”. Le foto hanno riscosso un grandissimo successo con i fan letteralmente impazziti, che si sono complimentati con la scelta della ex gieffina. C’è chi le scrive “sei uno spettacolo”, chi invece “resta sempre così, sei fantastica” e chi ancora: “Vorrei trovare le parole giuste per farti sentire felice …. serena e amata Sei Una Forza della Natura . A me piaci tanto così come Sei . Sii Felice Sempre”. (Clicca qui per vedere le foto di Benedetta Mazza)

“Mi sembri ragazza comoda”: le accuse sui social

Non solo messaggi di complimenti per Benedetta Mazza, che nei giorni scorsi è stata molto criticata sui social. In particolare a fare arrabbiare un utente è stata una fotografia che ha scatenato una serie di accuse: “Io non ho capito perchè a tutti i costi vuoi apparire una ragazza semplice. Pubblicizzi prodotti costosi e vivi in appartamenti lussuosi…Preferisco Giulia Salemi…Tu, più che ragazza semplice, mi sembri ragazza comoda!”. Le accuse sono state lette ed accolte dalla modella curvy che non si è tirata affatto indietro nel replicare alla follower. La Mazza, infatti, ha risposto sottolineando: “L’umiltà di una persona si misura dall’atteggiamento che ha nei confronti di cose, persone e avvenimenti. E comunque io adoro Giulia Salemi…”. Ma non è finita qui, visto che la Mazza è stata presa di mira da altri utenti. Questa volta a far discutere le sue “nuove scelte musicali”. “Da quando sei uscita dalla Casa fai l’intenditrice di musica rock per piacere solo perché Stefano ascolta questa musica” accusa un utente, ma questa a volta a soccorrerla è arrivato Stefano Sala che ha risposto: “In realtà di rock Benny ne sa anche più di me” .

Benedetta Mazza e Stefano Sala stanno insieme?

Intanto continuano a rincorrersi i gossip sulla presunta relazione tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due stanno realmente insieme oppure no? Un cosa è certa: i due alcuni giorni fa erano insieme in una sala di registrazione per preparare una bellissima sorpresa ai fan. C’è chi parla di un possibile singolo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Intanto nelle ultime ore Stefano Sala, chiamato in causa l’ennesima volta sulla sua vita privata, ha precisato: “Quello che devo fare nella mia vita privata lo faccio e anche bene a parer mio”.



