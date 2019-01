DETTO FATTO E I FATTI VOSTRI A RISCHIO CHIUSURA?/ Carlo Freccero: “Ci stiamo pensando, sono programmi da Rai1”

La rivoluzione targata Carlo Freccero è ufficialmente partita. Il nuovo direttore di Rai2 durante la conferenza stampa di presentazione ha annunciato grandi novità per la seconda rete di Viale Mazzini e non ha risparmiato commenti su alcuni programmi attualmente in onda. In particolare Freccero si è dilungato su due trasmissioni molto amate dal pubblico televisivo: si tratta de “I Fatti Vostri” condotto da Giancarlo Magalli e “Detto Fatto“, il salotto condotto da Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci. Nello specifico il neo direttore di Rai2 ha risposto alla domanda di un giornalista circa la possibile chiusura di alcuni programmi facendo il nome proprio de “I Fatti Vostri” e “Detto Fatto”.

Detto Fatto e I Fatti Vostri a rischio chiusura?

Una vera e propria bomba quella sganciata da Carlo Freccero durante la prima conferenza stampa da nuovo direttore di Rai2. L’autore e scrittore ha rivelato di voler rivoluzionare la seconda rete di Viale Mazzini puntando ancora di più sull’informazione, sui temi di approfondimento e sulla fascia 19-24. Una vera e propria rivoluzione quella messa in atto da Freccero che ha anche parlato di possibile chiusura di due programmi cult come “Detto Fatto e I Fatti Vostri” etichettati “come programmi che dovrebbero andare su Rai1”. Il cambiamento messo in atto dal neo direttore di Rai2 deve per forza fare dei tagli: “Occorre fare dei sacrifici, sottrarre energie al daytime nel daytime e concentrarle in fascia serale” ha dichiarato.

Chiude B come Sabato di Andrea Delogu

A quel punto un giornalista si è giustamente chiesto cosa intendesse l’autore televisivo per dei tagli nella fascia del daytime ipotizzando così la chiusura di due programmi molto seguiti dal pubblico come “Detto Fatto” e “I Fatti Vostri“. “Naturalmente dobbiamo pensarci” – ha rivelato il direttore – Quei due programmi lì sono fatti molto bene ma sono trasmissioni da Rai1. Totalmente. Domani pomeriggio faccio il piano finanziario della rete 2019, in base a quello si vedrà”. Sicuramente i telespettatori non vedranno più “B come sabato” di Andrea Delogu: “B come sabato? È già finito, faceva poca audience. Che errore pensare che la Serie B potesse interessare”. Cosa andrà in onda nel nuovo daytime di Rai2? L’obiettivo di Freccero è quello di migliorare la fascia 19-24 e per questo motivo ha deciso di puntare su repliche televisive, ma di alti contenuti. Non resta che attendere le novità che saranno rivelate nei prossimi giorni.



