Fabrizio Corona e Andrea Iannone/ Beccati in un locale a Capodanno, il pilota racconta: “un Natale non bello”

Andrea Iannone e Fabrizio Corona, orfani di Belen Rodriguez in vacanza da sola nella sua bella Argentina, si vedono in un locale milanese e si fermano a parlare un po’. Questa è l’esclusiva di Spy che ha pubblicato poco fa un piccolo video dell’incontro dei due ex della showgirl preannunciando un importante servizio che verrà pubblicato nel nuovo numero in uscita domani nelle edicole. Su Instagram si legge: “I suoi ex Fabrizio Corona e Andrea Iannone si sono incontrati, intorno alle due del mattino di Capodanno, al ristorante “La Bullona” come dimostra questo video esclusivo di Spy” che potete vedere cliccando qui. Domani sul settimanale c’è il servizio integrale ma sempre sui social rivela anche che il pilota ha confidato ai giornalisti presenti di non aver passato un buon Natale per via di un intervento alla mascella. A quanto pare i due si sono trovati in questo locale, si sono salutati e si sono scambiati gli auguri quindi il continuo gesticolare del pilota non sarebbe sinonimo di una discussione, almeno non in apparenza.

L’INCONTRO CHE NON TI ASPETTI

Proprio in queste ore Fabrizio Corona ha lanciato i suoi tatuaggi e il suo magazine in modo ufficiale invitando molti direttori di settimanali a fare lo stesso e a imparare da lui, forse quello che è successo ad Andrea Iannone sarà presto argomento di uno dei suoi articoli? Al momento non ci sono altri dettagli sul loro incontro ma sicuramente nel numero di domani di Spy ci saranno altri dettagli come orari, durata della conversazione e possibile argomento. Anche sui social tutto tace e tra un video e l’altro, Corona non ha ancora commentato lo scoop del settimanale, lo farà nelle prossime ore o, magari, domani dopo l’uscita dell’articolo completo? Lo scopriremo nelle prossime storie di Instagram.

