Belen Rodriguez / Vacanza in Argentina da single: l’ultimo gossip su Iannone e la rivelazione sul Natale

Belen Rodriguez ha deciso di lasciare l’Italia per trascorrere gli ultimi giorni del 2018 e i primi del 2019 nella sua Argentina. Un viaggio non in compagnia di parenti né di un fatidico nuovo amore, bensì di alcuni amici fidati. Belen si “disintossica” così da un anno di gossip ma anche di momenti molto difficili, come la fine di un nuovo amore, quello con Andrea Iannone. Ora, entrambi sono single, come conferma anche Gabriele Parpiglia. È proprio il giornalista, e caro amico di Belen, ad aver confermato qualche giorno fa che la showgirl, a dispetto di quanto si pensi, non ha nessuno che le fa battere il cuore; ed è stato ancora lui, ieri, a dichiarare che anche Iannone è single. Una storia, la loro, che negli ultimi tempi ha vissuto molti alti e bassi ma che, ormai, sembra nopn abbia alcuna speranza di un possibile ritorno di fiamma.

BELEN RODRIGUEZ SVELA CURIOSITÀ SUL SUO NATALE

Nella vita di Belen Rodriguez c’è solo un uomo: suo figlio Santiago. Ora il piccolo è col papà, Stefano De Martino, ma ha trascorso il Natale con tutta la famiglia Rodriguez. Proprio a proposito del Natale, in un’intervista rilasciata a 361magazine, Belen ha raccontato qualche particolarità di questa festa, partendo dai regali. “Li faccio tutti all’ultimo momento, sono un disastro! però poi li faccio belli” ha ammesso la showgirl. Poi ha aggiunto: “Quest’anno Santiago mi ha chiesto il pupazzo di una palla, che ancora non devo interpretare. Un fantasma, un lupo mannaro, un po’ di cose nella lettera di babbo Natale”. E sulle differenze tra il Natale italiano e quello argentino: “In Argentina fa caldissimo e qui fa un freddo…Poi l’altra differenza è che noi facciamo un Natale un po’ come Capodanno, quindi balliamo tanto”.

