GINA MARIA SCHUMACHER, CHI E’/ La figlia di Michael: “Buon compleanno al miglior papà”

Gina Maria Schumacher, la figlia di Michael Schumacher ha rotto il silenzio nel giorno del 50esimo compleanno del papà. La giovane “amazzone” ha voluto dedicare un bellissimo post su Instagram al padre pubblicando tre foto dedicate all’ex pilota automobilistico tedesco. Tre immagini datate che mostrano un sorridente Michael durante i grandi successi della Formula 1 e una semplice didascalia: “Buon compleanno al miglior papà”. Poche semplici parole quelle dedicate dalla 21enne al papà in un giorno davvero speciale. L’ex campione della Ferrari, infatti, ha festeggiato 50 anni e in tantissimi hanno dedicato messaggi di stima ed affetto nei suoi confronti. Da Maranello un lungo tweet dedicato al campione: “Our champ turns 50 today. We’re all with you Michael #KeepFighting”. Un invito a non mollare mai, a cinque anni dal terribile incidente sulla neve in Svizzera. (Clicca qui per vedere il messaggio di Gina Maria al padre Michael Schumacher)

Chi è Gina Maria Schumacher?

Classe 1997, Gina Maria Schumacher è la prima figlia di Michael Schumacher. La ragazza a differenza di Mick Schumacher, il fratello 19enne che ha seguito le orme del padre, ha preferito dedicarsi all’equitazione diventando una vera campionessa. Gina Maria, infatti, è una vera fuoriclasse nella disciplina di equitazione del Reining, disciplina in cui era specializzata anche la madre Corinna Betsch. Durante un’intervista rilasciata a Ndr, emittente televisiva tedesca, ha raccontato quando e come ha cominciato a specializzarsi nella disciplina del Reining rivelando anche di essere una grande patita di animali. La passione per gli animali le è stata trasmessa dalla mamma, anche se in passato ha più volte praticato i Kart con la complicità del padre Michael. Poi crescendo la ragazza ha preferito uno sport che le permettesse di stare vicino agli animali.

Come sta Michael Schumacher?

Dopo il terribile incidente sulla neve di cinque anni fa, le condizioni di salute di Michael Schumacher hanno occupato le primissime pagine di tutti i quotidiani e magazine. L’ex pilota automobilistico tedesco oggi vive vicinissimo il Lago di Ginevra circondato dalla famiglia e dagli affetti più sinceri. In tantissimi continuano a chiedersi quali siano le reali condizioni di salute del campione. Per fortuna a comunicare qualche dettaglio in più in questi giorni è stata Corinna, la moglie di Michael che ha rilasciato una serie di dichiarazioni a Bild: “Siamo lieti e vi ringrazio di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi. State certi che è in buone mani e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo. E per favore, cercate di capire se, seguendo il desiderio di Michael, lasciamo un argomento sensibile come la sua salute, come sempre, nella privacy”. Parole che hanno rassicurato i tantissimi fan dell’ex campione della Ferrari che, tramite la voce della moglie, ha fatto pervenire a tutti i suoi fan e sostenitori i migliori auguri per un 2019 felice e in salute.



