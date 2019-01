Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni di oggi 3 gennaio: Acquario forte, Pesci ripensamenti

OROSCOPO PAOLO FOX 2019 A LATTEMIELE DEL 3 GENNAIO

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, 3 gennaio 2019, come al solito sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato dal noto astrologo nella consueta rubrica Latte e Stelle. L’Acquario si sente forte e coinvolge in modo positivo l’energia che arriva sia da Venere che da Giove. In ottimo aspetto è anche questo Giove e la voglia di favorire l’amicizia è sempre più forte. Dopo un dicembre opaco per l’amore il mese di gennaio porta una svolta o una nuova iniziativa. Questo dipende tutto dal segno stesso. Si è attenti a emozioni o trasgressioni, però quando trova l’amore e provate amicizia e stima difficilmente si distacca. I Pesci nelle giornate di giovedì e venerdì possono fare molto ma ci sono alcuni ripensamenti. In qualche modo c’è un certo disagio per il luogo in cui state e le persone che si frequentano. C’è il desiderio di tornare in famiglia ed essere amati e compresi. Il momento è interessante e dopo grandi emozioni adesso si potrebbe ripensarci e continuare. Chi ha tradito se ne pente. Ora non è però il caso di lasciare il certo per l’incerto.

BILANCIA DISTRATTO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Il segno della Bilancia vive un momento di distrazione, senza riuscire ad ottenere i risultati che da molto tempo ci si è prefissati. Ora c’è voglia di costruire qualcosa di importante con il partner per ottenere dei risultati in vista del futuro. C’è bisogno di qualcosa in più e alcuni stanno addirittura pensando di iniziare un lavoro con la propria metà. Il Leone sente che in questo momento ha bisogno di parlare chiaro, di raggiungere degli obiettivi con la semplicità e la razionalità. A volte ci si sente un po’ in difficoltà verso gli altri, in altre occasioni invece è il momento di prendere al volo le occasioni che si aspettavano da tempo. I Gemelli sono protagonisti di un bel cambiamento con le persone che hanno accanto in grado di creare un po’ di preoccupazione. Ora è il momento di provare la svolta.

CAPRICORNO AGITATO, TOP E FLOP

Per l’oroscopo di oggi, 3 gennaio, di Paolo Fox soffermiamoci ora sui segni top e flop. Queste sono giornate molto interessanti per l’Ariete che si sente pronto anche per la presenza tra oggi e domani di Luna, Marte e Giove favorevoli. Da lunedì poi arriverà anche Venere che potrebbe regalare delle belle emozioni dal punto di vista dell’amore. Anche per il Toro sono giornate importanti, con un momento di crescita che lo avvicina al campo dei sentimenti. Sabato e domenica rappresentano giornate in cui ci saranno delle occasioni da non farsi sfuggire assolutamente per concretizzare obiettivi da molto tenuti in agenda. Il segno della Vergine è teso, non riesce ad affrontare le sue emozioni e si chiude, ormai da giorni, a riccio su sé stesso. Il Capricorno è addirittura agitato e senza essere in grado di ottenere dei risultati. Serve maggiore chiarezza, mettendo da parte al momento la spavalderia che lo contraddistingue.



