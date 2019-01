Paola Perego/ Nonna di Pietro e in prime time con Superbrain: “Esiste qualcosa di più bello?”

La regina della copertina di Chi di domani è lei, Paola Perego, una delle conduttrici più amate ma anche colei che ha pagato uno scotto, anni fa, che è rimasto impresso negli annali della televisione. Altre dopo di lei non hanno subito lo stesso trattamento ma sicuramente questo ormai è un altro discorso visto che adesso si avvia ad un nuovo anno in tv e alla guida di Superbrain. Proprio dall’11 dicembre andrà in onda la quarta edizione per lo show condotto da Paola Perego dove 6 partecipanti, dotati di capacità fisiche e mentali straordinarie, si sfideranno nuovamente alla presenza di ospiti e opinionisti di puntata in puntata. Proprio martedì la conduttrice sarà in conferenza stampa per annunciare la nuova stagione del suo programma ma, prima di tutto, sarà la nonna di Pietro. Su questo non c’è dubbio.

LE PAROLE DI PAOLA PEREGO

Poco fa sui social Paola Perego ha pubblicato la copertina di Chi a cui ha rilasciato una lunga intervista proprio per raccontare cosa è stato per lei diventare nonna del piccolo Pietro. Il bambino è ormai protagonista delle sue storie ma anche delle foto che pubblica su Instagram ormai tutti i giorni e che le ha permesso di avere una sensibilità diversa adesso. In particolare, posando con il nipote in braccio, ha scritto: “Esiste qualcosa di più bello? ☀️💙 #Pietro #CiccioneMio“. Al momento non c’è nient’altro che occupa la sua mente ma dall’11 gennaio dovrà vedersela con il ritorno in tv e, a quanto pare, con Gerry Scotti che potrebbe essere il suo competitor diretto con nuove puntata del suo quiz. Solo nel numero di Chi di domani vedremo e sentiremo il resto leggendo la sua lunga intervista in cui non mancheranno le rivelazioni della figlia. Ecco di seguito la copertina del settimanale:





