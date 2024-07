Incidente Lucio Presta, svelati nuovi dettagli choc: “Rotto 3 costole e il trochine”

Il 31 maggio scorso Lucio Presta è rimasto vittima di un bruttissimo incidente di cui ha dato notizia solo a fine giugno. Il marito di Paola Perego ha rischiato grosso, mentre lavorava in campagna è finito in un dirupo rotolando fino a valle e oggi sul suo profilo su X ha voluto condividere con i suoi follower nuovi dettagli choc sull’incidente. Innanzitutto Presta ha esordito: “Il 31 maggio sono stato vittima di un brutto incidente” E poi ha spiegato scendendo nei dettagli: “Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso e sono caduto in un dirupo rotolando verso valle e sono stato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù”.

Lucio Presta insieme ad un amico è corso in ospedale a Rieti, ed ha rivelato di non essere stato molto cauto e scrupoloso: “Contravvenendo a ogni regola di pronto intervento non sono rimasto fermo, non ho aspettato i soccorsi per essere trasportato in sicurezza da mezzo idoneo a tale compito. Mi sono recato in condizioni precarie all’ospedale dove in codice rosso.” Ricoverato immediatamente in Codice Rosso al Pronto Soccorso la diagnosi ha riportato diverse fratture: “Dopo gli accertamenti si è evidenziato la rottura di 3 costole, la rottura del trochine (cioè l’estremità superiore dell’omero, ndr) e sottoscapolare e la frattura dell’omero.”

Lucio Presta come sta dopo l’incidente? “La guarigione totale è ancora lunga”

Se l’è vista brutta Lucio Presta ma per fortuna il peggio è stato scongiurato. Dopo il brutto incidente in cui ha rischiato la vita come sta il marito di Paola Perego? L’agente televisivo sempre su X ha rivelato che la sua condizione richiede tempo per tornare nella piena funzionalità: “La guarigione totale è ancora una strada lunga, ma sentivo il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell’emergenza, nella degenza post operatoria e nella cura del recupero della funzionalità.” Lucio Presta ha dunque voluto ringraziare uno per uno i professionisti tra medici, infermieri, fisioterapisti al suo fianco in questo difficile percorso.