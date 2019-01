Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio? Sono cambiata io, è cambiato lui”/ Nuovo inizio per la coppia: “è come se…”

Anna Tatangelo, alla vigilia dela sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo, si racconta ai microfoni del settimanale Chi. Bella, consapevole e serena, la cantante ha spiegato il cambiamento subito nell’utimo anno insieme a Gigi D’Alessio con il quale è riuscito a superare un periodo di crisi. Superati i probemi che li avevano portati ad allontanarsi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati a formare una famiglia con il figlio Andrea che ha otto anni. Insieme, sono ancora più felici rispetto al passato come ha spiegato la Tatangelo a Chi: “Sono in una fase successiva rispetto alla canzone, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e riconosciuti per la seconda volta”. con una maggiore consapevolezza sia come donna che come artista, Anna Tatangelo è così pronta ad affrontare nuovamente il palco del Teatro Ariston.

ANNA TATANGELO: “IO E GIGI D’ALESSIO SIAMO CAMBIATI”

Ricominciare per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non è stato facile. I due, però, non hanno mai gettato la spugna e, insieme, sono riusciti a ricostruire la loro storia d’amore. “Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto. I buoni presupposti ci devono essere sempre”, ha sottolineato la cantante. La Tatangelo, infine, ha spiegato come la crisi sia servita a lei e al compagno anche per modificare alcuni aspetti del loro carattere: “Sono cambiata io, è cambiato lui. C’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva. Ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi prendo la vita come viene”, ha concluso.

