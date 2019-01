CR4, La Repubblica delle Donne/ Anticipazioni e ospiti 30 gennaio: da Vittorio Sgarbi a Marco Giallini

#Cr4 – La Repubblica delle Donne, torna in onda oggi, mercoledì 30 gennaio, in prima serata su Rete 4, con una puntata ricca di ospiti. Piero Chiambretti, anche questa sera, torna in onda con un appuntamento in cui si occuperà di fatti legati all’attualità in compagnia dei suoi ospiti. Ampio spazio sarà dato a Vittorio Sgarbi e alla compagna Sabrina Colle. Il conduttore raccoglierà aneddoti della coppia cercando di capire com’è vivere accanto ad un uomo come Vittorio Sgarbi. Non mancheranno, naturalmente, i siparietti con Sgarbi, abituato ad esprimersi senza filtri e senza censure. La compagna Sabrina Colle, invece, svelerà alcuni retroscena della storia che vive ormai da diverso tempo con uno degli uomini più chiacchierati anche da punto di vista sentimentale.

#CR4: TUTTI GLI OSPITI E IL TEMA DELLA PUNTATA

Al centro del nuovo appuntamento con La Repubblica delle donne ci sarà l’attualità di cui Piero Chiambretti si occuperà a 360 gradi insieme al giornalista Enrico Mentana e la giornalista sportiva Giorgia Rossi. Nel programma di Rete 4 tornaKatia Follesa, che farà divertire il pubblico con un monologo comico. Infine, il conduttore darà vita ad un’intervista speciale e intima con Marco Giallini, uno degli attori del cinema italiano più apprezzato dal pubblico e dalla critica. Protagonista insieme ad Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli del film “Non ci resta che il crimine”, l’attore si racconterà a 360 gradi affrontando temi importanti.

LE DONNE DI PIERO CHIAMBRETTI

Anche questa sera, Piero Chiambretti non sarà da solo al timone della nuova puntata de La Repubblica delle Donne. Accanto al conduttore, infatti, ci saranno Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, la cantante Iva Zanicchi, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Ci sarà anche Afonso Signorini che, da direttore del settimanale Chi, si occuperà delle notizie di gossip dell’ultima settimana commentando gli scoop lanciati dal proprio magazine. Non mancheranno, infine, le voci del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari per il momento musicale della trasmissione.





