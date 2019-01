La porta rossa/ Anticipazioni ultima puntata: la visione di Cagliostro si avvera? Anna in pericolo (Replica)

La porta rossa è giunto al capitolo finale. Mercoledì 30 gennaio, in prima serata, Raidue trasmette gli ultimi due episodi della prima stagione. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2019, La porta rossa tornerà in onda fal 13 febbraio con gli episodi della seconda stagione. Ma come si concluderà la prima stagione? Cagliostro riuscirà a trovare il suo assassino trovando quella pace che, dal giorno della sua morte non ha ancora trovato? Anna riuscirà a mettere in salvo se stessa e la bambina che aspetta? E cosa accadrà a Vanessa che, con il legame con Cagliostro, ha scoperto non solo le sue doti da medium, ma ha scoperto nuovi aspetti della propria vita? Sono tanti i nodi ancora da sciogliere. In commissariato, le indagini continuano per scoprire a verità sull’omicidio di Cagliostro, ma cosa accadrà negli ultimi due episodi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: LA SCOPERTA DI ANNA

Nel penultimo episodio della prima stagione de La porta rossa, il corpo di Raffaele Gherardi viene rinvenuto senza vita in un bosco. Anna e Piras litigano perché le rivela di averla fatta allontanare dalle indagini per la troppa pressione e perché è incinta. Piras, nel frattempo, racconta all’ex fidanzata di essere innamorato di Anna sin dai tempi dell’università. Stella e Paoletto scoprono che è Vanessa l’informatrice segreta della polizia e lo raccontano ad Anna. Vanessa e Cagliostro, nel frattempo, indagano sulla morte di Raffaele e, con l’aiuto di Filip, riescono ad entrare nel suo profilo Facebook scoprendo delle foto con Ambra, la ragazza morta per la Red, e al figlio di Rambelli. Collegando tutti i pezzi, Cagliostro pensa che Rambelli abbi coperto il figlio. Anna, invece, sul suo pc scopre l’esistenza di una mail inviatagli dalla fidanzata di Piras con le foto scattate a Cagliostro la sera dell’omicidio.

LA VERITA’ SULLA MORTE DI CAGLIOSTRO

Nell’ultimo episodio, Anna racconta a Rambelli di aver scoperto che Ambra era in contatto con Raffaele che Cagliostro è stato tradito dalla talpa che lei pensa sia Piras, la notte in cui è morto. Mentre Vanessa confessa a Stella e Paoletto di essere stata lei ad aver consegnato l’agenda di Rizzo in Questura, Rambelli cerca di smotnare la tesi di Anna che, però, non ha acuna intenzione di arrendersi e vuole scoprire a tutti i costi l’identità dell’assassino del marito e così decide di ucciderla. Cagliostro cerca di salvarla facendo disordine in casa, ma parte un colpo di pistola che colpisce la donna. Anna morirà? Parte per lei una lunga corsa in ospedale dove i medici cercano di salvare lei e la bambina che aspetta. I medici salvano la vita ad Anna che, grazie all’aiuto di Vanessa, scopre la verità su Cagliostro…



