Mhamood Vs Barbara d’Urso e Marco Carta/ “Coming out in tv? Mi sembra imbarazzante!”

Ancora una volta nelle polemiche ci finisce in mezzo il nome di Barbara d’Urso segno che la conduttrice, volente o nolente, è sempre madrina di rivoluzione e rivelazioni che, a lungo andare, la portare nei discorsi e nelle frecciatine un po’ di tutti. Questa volta a finire sotto la lente sono i suoi programmi e, in particolare, il fatto che artisti come Marco Carta abbiano deciso di fare coming out in tv. A puntare il dito contro la premiata coppia è Mhamood che non “apprezza” (per usare un eufemismo) le rivelazioni fatte dai colleghi in televisione e in programmi come quelli della d’Urso e così ha deciso di commentare la cosa in un’intervista a Vanity Fair che arriva a pochi giorni dal suo debutto al Festival di Sanremo 2019. A quanto pare il settimanale ha rincorso l’artista dopo le sue ultime dichiarazione rilasciate al sito Gay.it che, per molti, arrivavano proprio come una sorta di coming out ma alla fine così non è stato o, almeno, lui non lo conferma direttamente.

MHAMOOD CONTRO BARBARA D’URSO E MARCO CARTA?

In particolare, Mhamood ha deciso di spostare l’attenzione su altro ovvero sul fatto che oggi non si è tenuti a rivelare niente della propria sessualità proprio perché ognuno è libero di viverla come meglio crede senza bisogno di etichette e di farsi notare per questo. In particolare, il giovane cantautore ha precisato: “Il mio non è stato un coming out. Ho solo rilasciato un’intervista a un sito gay oriented, questo è tutto. Gay, etero, penso che non ci debbano essere più distinzioni di questo tipo”. Proprio in questa ottica non vede di buon grado chi va in tv a rivelare il proprio orientamento perché così facendo fa solo parlare di sé con un chiaro riferimento all’ultimo, in ordine di arrivo, ad averlo fatto ovvero Marco Carta: “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in TV da Barbara d’Urso a raccontarlo mi sembra imbarazzante. Così si torna indietro di 50 anni, penso che sia sbagliato parlare di queste cose“.

