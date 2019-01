VITTORIO SGARBI/ Il critico d’arte contro Adrian di Celentano: “è morto da un pezzo, quello è un robot” (CR4)

Vittorio Sgarbi è uno degli ospiti dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Retequattro. Il critico d’arte sarà ospite in studio con la compagnaa Sabrina Colle, ma questo non lo fermerà nel provocare come è solito fare. In questi giorni, infatti, Sgarbi ha chiosato contro Adriano Celentano e in particolare contro la graphic novel “Adrian” che, inutile negarlo, ha floppato dal punto di vista degli ascolti. Ospite della trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’ trasmessa su Radio 2, Vittorio Sgarbi ha commentato i bassi ascolti di Adrian dicendo: “Ha fatto flop su Mediaset? Mi era simpatico, ma è ancora vivo? No, non è vivo”.

Vittorio Sgarbi contro Adriano Celentano

Il critico d’arte ha poi proseguito ironizzando sul Molleggiato dicendo: “Canta da morto, in playback. Non era lui, vi sbagliate, voi siete troppo giovani, ma Celentano è morto da un pezzo, è morto nel 1970, ora c’è un robot che va in giro a suo nome”. Un affondo vero e proprio quello lanciato da Vittorio Sgarbi verso Adriano Celentano, che al momento non ha replicato alle accuse. Poi il critico d’arte ha commentato il video delle ragazze soccorse in autostrada a Taranto sottolineando: “Non c’era nullo di eroico, è stato divertente vedere vagare queste ragazze di Taranto vicino all’Eni perché avevano finito la benzina”. Poi riferendosi al fatto che non gli credessero: “Non ci credevano che ero Sgarbi, hanno dovuto controllare su Google”. Ma l’attacco ad Adriano Celentano non è solo l’ultima polemica lanciata dal critico d’arte che in questi giorni ha discusso in maniera forte con la pornostar Valentina Nappi.

L’ira funesta contro la pornostar Valentina Nappi

Tutto è nato durante la diretta televisiva di domenica 20 gennaio 2019 di “Stasera Italia”, il programma trasmesso su Rete4. Vittorio Sgarbi era ospite così come la pornostar Valentina Nappi a cui ha dedicato parole di grande stima: “Devi parlare solo di ca*zo” le aveva urlato contro. Il critico d’arte, infatti, aveva accusato la pornostar di non aver alcun diritto di commentare sulla politica italiana e in particolare sull’operato di Matteo Salvini: “Ma cosa ne sa lei di Salvini? S’intende solo di caz*i, parli di ca*zi, si occupi di caz*i e non faccia l’intellettuale. Lo stupro è una cosa ben precisa, vada a denunciare! Ci dica dove, come è stata stuprata e con quale strumento”. L’accesa diatriba è stata generata dalle parole della pornostar che durante la diretta aveva detto di sentirsi stuprata dalle parole di Matteo Salvini, a cui aveva dedicato una foto scioccante pubblicata sul suo profilo Instagram. La ragazza è poi tornata a parlare anche di Vittorio Sgarbi in occasione di un’intervista rilasciata a La Zanzara su Radio24 a cui ha detto: “Piuttosto di andare a letto con Sgarbi preferisco masturbarmi” a cui Vittorio ha risposto con la sua solita plumbee: “Come pornostar fai cagare, non ti chiav*rei mai. Tieniti i due dodici neri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA