YARI CARRISI/ Il figlio di Al Bano e Romina Power tra i protagonisti dello show (55 passi nel sole)

Buona la prima verrebbe da dire commentando gli ascolti di “55 passi nel Sole“, lo show celebrativo di Al Bano e Romina Power in cui hanno partecipato anche i figli Yari Carrisi, Cristel Carrisi e Romina Carrisi Power. Un vero e proprio ricongiungimento televisivo apprezzatissimo dal pubblico italiano pronto a seguire la famiglia Carrisi anche nell’ultima puntata in onda mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Yari, che la scorsa settimana ha duettato durante la lunga diretta con la madre Romina Power. I due, infatti, sono molto legati e non hanno mai nascosto di essere spesso sulla stessa lunghezza d’onda.

Yari Carrisi a 55 passi nel sole

Tra ricordi e aneddoti della famiglia Carrisi, 55 passi nel sole ha visto tornare sul palco anche Yari Carrisi che con chitarra al seguito ha cantante “Last Christmas”. Poi il cantante si è esibito sulle note di “No more words” in compagnia della mamma Romina Power. “Ho composto questa canzone a sedici anni, era il 1969 e la mamma ha capito subito che poteva essere una bel brano” ha raccontato Yari, le cui parole hanno trovato sostegno sia da parte di mamma Romina che da parte del padre. Un duetto che ha emozionato tutto il pubblico in studio e da casa e che ha segnato la conclusione della prima seguitissima puntata dello show. Non è ancora dato sapere cosa farà durante la seconda ed ultima puntata dello show, ma sicuramente Yari delizierà il pubblico con nuove interpretazioni.

Yari Carrisi e la foto di nonna Jolanda

Intanto in questi giorni Yari Carrisi ha fatto divertire tantissimo il pubblico dei social per aver condiviso una foto in compagnia di nonna Jolanda, la madre di Al Bano. Il cantante dopo diversi mesi trascorsi lontani da Cellino San Marco, ha pubblicato sui social una foto in cui è ritratto con nonna Jolanda. Ad accompagnare la foto una didascalia: “when grandmother patiently teaches”rock n roll 101″ to the kids…the kids listen”. Ossia quando la nonna insegna pazientemente ai ragazzi, i ragazzi ascoltano. Per la serie impossibile resistere agli insegnamenti di nonna Jolanda, considerata la più saggia di tutta la famiglia Carrisi, la donna più importante della vita di papà Al Bano che, proprio a Cellino San Marco, ha costruito una dimora per tutta la sua famiglia allargata.



