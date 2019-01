Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni/ L’addio all’ex manager: “spero che troverai la pace”

Chiara Ferragni non ha voluto perdere il funerale di Alessio Sanzogni, il suo ex manager, scomparso nelle prime ore di lunedì sull’autostrada A4 dopo un tragico incidente con un tir. Alessio Sanzogni aveva solo 34 anni ed era stato accanto alla Ferragni, ma anche con altri colossi della moda. La moglie di Fedez, insieme alla sorella più piccola, Valentina, si è così recata a a Gardone Valtrompia (Brescia) per dare l’ultimo saluto al suo ex manager presso il santuario Madonna del Castello di Inzino. L’influencer più famosa al mondo è arrivata con un cappotto nero e gli occhiali da sole scuri che hanno coperto in parte le lacrime. Abbracciata ai familiari di Alessio Sanzogni, la Ferragni si è lasciata andare alla commozione liberando il dolore del momento in un pianto.

L’ADDIO DI CHIARA FERRAGNI ALL’EX MANAGAER ALESSIO SANZOGNI

Dopo aver appreso della tragica scomparsa di Alessio Sanzogni, Chiara Ferragni aveva affidato ai social il suo dolore. La moglie di Fedez, infatti, aveva dedicato all’ex manager un post toccante e molto profondo. «Siamo stati molto vicini e abbiamo lavorato insieme ci parlavamo e ci scrivevamo ancora, ma i nostri dialoghi non erano più come quelli di una volta. Non importa ciò che accade nella tua vita, cerca sempre di far sentire speciali le persone che ti stanno a cuore. Spero che troverai la tua pace Alessio», aveva scritto. Oggi, quel dolore è venuto fuori di fronte ai parenti e agli amici più stretti di Alessio con cui ha condiviso quello che è stato l’ultimo viaggio del giovane manager.

