RICCARDO FOGLI/ L’ex moglie Viola Valentino: “pronta a partire, ma lui non vuole” (Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli è uno dei naufraghi protagonisti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il cantante toscano, ex componente della band dei Pooh, pur essendo partito da solo una settimana è già al centro di diverse polemiche. In primis ha fatto non poco discutere una battuta pronunciata durante la prima puntata del reality show verso una massaggiatrice. Il cantante, come tutti gli altri naufraghi, prima della partenza del programma è stato ospite di Villa Transito dove i concorrenti sono stati coccolati e hanno potuto riposare prima di partire per l’Honduras. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Fogli si è lasciato scappare una battuta infelice verso una massaggiatrice: “Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta“. Tutto è successo mentre i compagni stavano per andare nella sala da pranzo lasciando così il povero cantante nelle mani di questa donna di colore e dalla fisicità robusta. Un episodio che è stato ripreso dalle telecamere e che ha fatto rabbrividire il pubblico da casa.

Prime difficoltà all’Isola dei Famosi 2019

Riccardo Fogli relegato nell’Isola della Ciurma comincia a mostrare i primi segni di cedimento. “Non è che voglia dimostrare che sto bene, ma se mangiassi qualcosa di più starei benissimo” dice durante un breve confessionale. L’ex componente dei Pooh comincia a sentire le prime difficoltà legate alla fame visto che i galeotti non rispettando le regole del leader Marina La Rosa hanno messo a rischio il cibo per tutti i naufraghi concorrenti. Intanto in Italia, il nome del cantante è spuntato ancora una volta associato a quello della ex moglie. Di chi parliamo? Naturalmente di Viola Valentino che, intervistata dal magazine di Pomeriggio Cinque, ha raccontato di essere pronta a sbarcare anche sull’Isola dei Famosi per incontrare il marito con cui da diverso tempo è in corso una battaglia legale per l’annullamento del matrimonio.

Viola Valentino vuole incontrare Riccardo Fogli

La cantante di “Comprami” sarebbe prontissima a partire alla volta dell’Honduras per tendere la mano all’ex marito, ma in realtà a non volerla incontrare sembrerebbe essere proprio il cantante italiano. “Posso stare tranquillamente con una persona con la quale ho convissuto per 23 anni della mia vita” ha detto Viola Valentino, a conferma che da parte sua c’è tutta la volontà di partire e fare pace con l’ex marito. Sempre all’interno del magazine, Viola Valentino ha dichiarato: “Sarei venuta volentieri per chiarire il passato e magari anche per difenderti dall’artrosi”. Una richiesta, quella della cantante, che rappresenterebbe anche una sorta di “pace” visto che la ex coppia da diversi mesi è al centro di una dura battaglia per richiedere l’annullamento del matrimonio. A richiederlo è stato Riccardo Fogli che avrebbe richieste l’annullamento da parte della Sacra Rota per convolare a nozze con la moglie Karin Trentin, ma Viola Valentino non ci sta. “Perché dovrei darti la Sacra Rota? Quali peccati avrei commesso agli occhi di Dio?” ha detto Viola Valentino al magazine di Pomeriggio Cinque, che ritiene questa richiesta di annullamento come una mera pagliacciata inscenata dall’ex compagnia. Chissà che i due non possano incontrarsi proprio sull’Isola e mettere una volta per tutto a tacere questi inutili rancori.



