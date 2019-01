Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?/ Niente nozze ma: “Un figlio? Fosse per me anche subito!”

Come procede la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Da tempo si parla di un matrimonio tra i due ma le cose ad oggi, non sembrano proseguire verso questa direzione. In molti però, scommettono nelle nozze entro il 2019. Proprio i diretti interessati, hanno spiegato come stanno le cose, durante una recente intervista tra le pagine del settimanale Gente. “Di nozze ne parliamo ma non sono per ora la priorità” hanno dichiarato i due ex gieffini. “Invece a un bambino ci pensiamo spesso. Ne discutiamo, lo immaginiamo” hanno poi precisato. “Da poco ho preso una macchina nuova, più grande” ha confidato l’ex ciclista con la passione per la vendemmia. “Cecilia subito mi ha detto scherzando: Bene c’è tanto spazio, qui ci starebbe comodo anche un piccolino”, ha aggiunto. La sorella di Belen vorrebbe diventare madre molto presto ma si rende conto che il suo fidanzato è ancora molto giovane e quindi, preferisce aspettare anche per amor suo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? I progetti

“Ho quasi 29 anni e tempo fa avevo azzardato: se la storia supera l’anno, ci penso seriamente a mettere su famiglia con lui” ha spiegato Cecilia Rodriguez tra le pagine di Gente. “Abbiamo raggiunto il traguardo e siamo sempre più innamorati” ha poi confidato la sorella minore di Belen. “Fosse per me lo farei subito, ma penso a Ignazio che ha solo 26 anni, perciò freno l’entusiasmo. Ma comunque, se non accadrà nell’immediato pensiamo al futuro, a costruire, a mettere su famiglia”, ha voluto aggiungere. Dopo la fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip, in pochi credevano alla relazione tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due giovani però, hanno “sbalordito” tutti, compresi i genitori di lui. “In effetti all’inizio i miei genitori erano un po’ titubanti” ha confidato Ignazio, parlando di una famiglia molto discreta: “e il fatto che Cecilia arrivi da una realtà che sembra essere l’opposto dalla nostra forse li spaventava”. Oggi però, le cose sono visibilmente cambiate: “A casa mia tutti l’adorano. Li ha conquistati con la sua semplicità”. In ultimo, Moser ha svelato che non parteciperà alla 13esima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza dal prossimo 24 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA