Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico “si” dopo sette anni di fidanzamento e nel giorno del matrimonio hanno scelto come location la splendida Toscana. La coppia, conosciutasi nel lontano 2017 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dopo diversi anni d’amore hanno deciso di sposarsi comunicando data e location in diretta televisiva. Un annuncio quello di una delle coppie più amate dal pubblico tra quelle nate in tv atteso da diverso tempo e che sembrava non dovesse arrivare mai. E, invece, non solo è arrivato l’annuncio della data del matrimonio ma anche il fatidico sì pronunciato davanti a parenti e amici che hanno visto nascere e crescere un amore da favola che, nel corso degli anni, ha affrontato e superato anche momenti difficili.

Per rendere indimenticabile un giorno così importante, la coppia non ha badato a spese scegliendo una location da favola a pochi chilometri da Firenze: un piccolo borgo della Toscana dove sono stati accolti i 200 invitati. Una location da sogno nella bellissima Villa Medicea La Ferdinanda, una tenuta cinquecentesca nella frazione di Artimino.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dove si sono sposati? Location da favola!

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, svoltosi a giugno 2024, ha celebrato la bellezza dell’Italia e in particolare della Toscana. Proprio la showgirl parlando della location scelta per il giorno delle nozze ha rivelato di averla scoperto poco tempo fa dopo un viaggio fatto con il compagno nella Maremma. Innamoratasi di quel posto, Cecilia non ha avuto dubbi sul luogo in cui avrebbe pronunciato il fatidico sì diventando ufficialmente la moglie di Ignazio Moser.

Quella scelta dalla coppia è sicuramente una location da favola, visto che la Villa risale al 1596 ed è stata progettata da Bernardo Buontalenti dopo la richiesta del Granduca Ferdinando I de’ Medici. Conosciuta anche come villa dei Cento Camini, la villa è un’opera incantevole in cui ci si dimentica di tutto tuffandosi in un’atmosfera magica.

