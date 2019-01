Gomorra 4 / Video, data ufficiale e primo teaser: Genny Savastano solo contro tutti

È tempo di grandi ritorni per gli appassionati di serie tv. Il 2019 è ricco di date importanti in questo sento e di certo, tra le più attese, c’è quella che segna l’inizio della quarta stagione di Gomorra. Dopo mesi di attesa, finalmente sappiamo che Gomorra 4 avrà ufficialmente inizio il 29 marzo su Sky Atantic e ripartirà proprio dal momento in cui abbiamo lasciato i nostri protagonisti. Il primo teaser della serie ci riporta infatti sopra la barca dove Genny Savastano, costretto da Sangue Blu, ha ucciso l’ormai unico amico fidato Ciro Di Marzio. Proprio Genny sarà una figura sempre più centrale nei nuovi episodi, girati tra Napoli, Bologna, Reggio Emilia e Londra. Città che gireremo anche perché, rimasto solo, Genny dovrà trovare nuove strade per riemergere e in questo coinvolgerà sempre più la moglie Azzurra.

TORNA MARCO D’AMORE MA SOLO ALLA REGIA

Sarà proprio Azzurra a mettere le finanze necessarie per ripartire con un nuovo e grande obiettivo, “Che nessuno ha mai visto prima”, afferma Genny Savastano nel teaser. A tutti preme trovare un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio, una volta confermata la loro posizione a Napoli, dovranno affrontare importanti cambiamenti. In questa gestione del potere tutta nuova, avrà un ruolo importante anche Patrizia (Cristiana Dell’Anna). La quarta stagione segna anche alcune novità dal punto di vista della regia: debutteranno infatti Enrico Rosati (al settimo ed ottavo episodio), Ciro Visco (nono e decimo episodi) e Marco D’Amore, legato ancora alla serie ma ora in veste di regista, del quinto e sesto episodio.





