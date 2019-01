Pino Daniele, oggi 4 anni dalla morte/ Foto, il ricordo della figlia Sara: “grazie per tutto quello che…”

Sono passati esattamente quattro anni da quel tragico 4 gennaio 2015, giorno in cui morì Pino Daniele. Il ricordo del cantautore napoletano è sempre vivo sia nel cuore dei fans e degli amici, ma soprattutto della sua famiglia. In un giorno come questo in cui tutti i ricordi tornano a galla, la figlia Sara ha dedicato a Pino Daniele un toccante post. In questi quattro anni, Sana è cresciuta, ha cominciato a camminare con le proprie gambe, ma non ha mai dimenticato gli insegnamenti del padre come scrive in un toccante post. “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre” – scrive Sara che poi torna a ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per lei – “Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo”, conclude.

PINO DANIELE: L’OMAGGIO DEI FANS PER IL QUARTO ANNIVVERSARIO DELLA MORTE

Napoli ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi figli più illustri. I fans di Pino Daniele, nel giorno del quarto anniversario della morte, potranno partecipare ad un concerto omaggio per l’artista. Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore de “La Radiazza”, Gianni Simioli, hanno annunciato una serie di eventi per ricordare la grande artistica di Pino Daniele. “L’appuntamento è alle ore 10 al bar Gambrinus dove è in programma l’esibizione di Rosaria Mallardo. E’ un’artista di strada che canterà i brani che hanno fatto la storia di Pino Daniele. Durante l’evento saranno distribuiti a tutti gli avventori i ‘Pinucci’, pasticcini creati da Gambrinus per ricordare il ‘Nero a metà’. Il tutto sarà trasmesso nel corso de ‘La Radiazza’ su Radio Marte che passerà solo musica di Pino Daniele”, annunciano.





