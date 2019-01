BELEN RODRIGUEZ/ Foto: sorridente con Stefano De Martino e Santiago, spunta di nuovo la fede nuziale?

La vita privata di Belen Rodriguez continua ad essere monitorata dagli addetti ai lavori. La fine della storia con Andrea Iannone ha scatenato i paparazzi, pronti ad immortalare ogni movimento della showgirl argentina che, tuttavia, ha scelto di restare sola e di godersi l’amore di Santiago. E’ lui il centro della sua vita ed è per lui che ha messo da parte i rancori del passato riuscendo ad instaurare nuovamente con Stefano De Martino un rapporto di stima e affetto. Il settimanale Diva e Donna ha così beccato Belen, Stefano e Santiago insieme come una famiglia felice. I due ex coniugi sorridono e si scambiano sguardi complici mentre trascorrono il pomeriggio con il figlio e non manca neanche il contatto fisico: i due, infatti, passeggiano a braccetto e sulla mano della showgirl sarebbe anche tornata la fede. Mentre Santiago gioca, Stefano e Belen chiacchierano e non perdono di vista il loro piccolo principe che li unirà per sempre. Nonostante non stiano più insieme ormai da tempo, Stefano e Belen sembrano ancora molto uniti e c’è chi sogna ancora il ritorno di fiamma che, tuttavia, ad oggi sembra un’ipotesi abbastanza remota. Se, infatti, Belen Rodriguez è single al punto da essersi concessa un Capodanno con le amiche in Argentina, nella vita di Stefano De Martino ci sarebbe un nuovo amore. Cliccate qui per vedere la foto.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: TRA LORO CHIARA SCELSI

Se Belen Rodriguez è ufficialmente alla ricerca di un nuovo amore, Stefano De Martino, secondo quanto scrive il settimanale Chi, frequenterebbe da qualche parte la modella Chiara Scelsi con cui è stato beccato in due occasioni a Milano. Proprio Belen ha già incontrato, seppur casualmente, Chiara Scelsi che, per il momento, non conferma e non smentisce il flirt con De Martino. Tra Belen e Stefano, dunque, l’amore fa ormai parte del passato. I due sono riusciti a portare il loro rapporto su un piano diverso dall’amore, ma altrettanto importante. Pur essendo legati, infatti, i due sono riusciti ad andare avanti con le rispettive vite anche se, il 2019 per i due è iniziato in modo diverso. Dopo Stefano De Martino, dunque, anche Belen riuscirà a trovare l’amore?

