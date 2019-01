Belen Rodriguez/ Foto, incontro con Chiara Scelsi: reazione di fronte alla nuova fiamma di Stefano De Martino

Belen Rodriguez, prima di partire per l’Argentina dove ha festeggiato il Capodanno, durante una seduta di shopping in quel di Milano, ha incontrato casualmente Chiara Scelsi, la modella che sta frequentando Stefano De Martino come ha svelato il settimanale Chi. Le due si sono incontrate in un negozio: la modella, secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, era sola mentre Belen era con il figlio Santiago. Di fronte alla nuova fiamma dell’ex marito, la showgirl argentina non ha avuto alcuna reazione particolare. Con Stefano, infatti, Belen ha un ottimo rapporto come dimostrano i frequenti incontri dei due insieme al loro bambino. Per il 2019, la Rodriguez si augura così di poter ritrovare l’amore che, De Martino potrebbe aver trovato nella giovane modella. Da quando è finito il matrimonio con la Rodriguez, Stefano non ha mai avuto una fidanzata ufficiale. Il suo nome è stato accostato a tantissime ragazze che, però, non sono riuscite a conquistarlo. La Scelsi sarà quella giusta? Belen, qualora fosse così, sarebbe sicuramente felice per lui (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BELEN RODRIGUEZ FELICE IN ARGENTINA

Belen Rodriguez riesce a conquistare le pagine di gossip anche quando è lontana dall’Italia. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia con il figlio Santiago che ha, invece, trascorso il Capodanno con Stefano De Martino, Belen ha deciso di concedersi una vacanza da single tornando in Argentina, la sua amata patria dove non tornava da un po’ di tempo avendo, ormai, tutta la famiglia in Italia. In Argentina, Belen si sta godendo il sole e il mare in compagnia di una sua vecchia amica, Milca Gili e di Martin Castrogiovanni con cui ha condiviso l’esperienza a Tu sì que vales. I tre hanno brindato insieme al 2019 e continuano a rilassarsi lontano dal freddo dell’Italia come testimonia l’ultima foto pubblicata dalla showgirl argentina. Serena e rilassata, Belen è sempre più bella e spensierata in compagnia degli amici con cui sta ricaricando le energie prima di tornare in Italia e ricominciare a lavorare. I fans, però, si chiedono se il cuore di Belen sia realmente libero.

BELEN RODRIGUEZ: NUOVO AMORE ALL’ORIZZONTE?

Chiusa la storia d’amore con Andrea Iannone con il quale sembrava pronta anche ad allargare la famiglia, Belen Rodriguez sembra non avere intenzione, almeno per il momento, di riaprire il suo cuore all’amore. Mentre Stefano De Martino si mostra in compagnia della modella Chiara Scelsi, Belen continua ad essere ufficialmente single. Nelle ultime settimane era circolata anche l’indiscrezione di un presunto ritorno di fiamma con Andrea Iannone, ma ad oggi, non ci sono prove e il viaggio da single in Argentina è una conferma del cuore libero della showgirl. Ad oggi, dunque, il cuore di Belen batte solo per Santiago. Fino a quando, tuttavia, sarà così? Dopo aver sofferto tanto per la fine del suo matrimonio e aver ritrovato la felicità accanto a Iannone, la showgirl riuscirà ad innamorarsi nuovamente?

