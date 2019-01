Carolyn Smith, è morto il cane Alex/ Foto: “ho perso una parte della mia anima”, l’addio sui social

Carolyn Smith dice addio al cane Alex, uno splendido esemplare di Labrador che i suoi fans avevano imparato ad amare grazie alle foto e ai video che il giudice di Ballando con le stelle era solita pubblicare sul suo profilo Instagram. Nonostante una recente operazione, Alex non è riuscito a sopravvivere e oggi Carolyn Smith gli ha detto addio per sempre. “Ho perso una parte dell’anima mia oggi. Ti amo per sempre. R.I.P.”, ha scritto Carolyn Smith a corredo di alcune immagini bellissime del suo amico a quattro zampe con cui divideva le sue giornate. Alex non era solo un cane per Carolyn Smith, ma era anche il suo amico, il suo bambino e l’unico che riusciva a strapparle un sorriso anche nei giorni più bui. Per la Smith che sta continuando a lottare contro il tumore si tratta davvero di una perdita enorme. I fans, però, le sono vicini e la esortano a non mollare.

IL SOSTEGNO DEI FANS

Da giorni, Carolyn Smith aveva chiesto ai suoi followers di unirsi alle sue preghiere per Alex. Il cane della Smith, infatti, è scomparso nonostante sia stato sottoposto ad un’operazione per salvargli la vita. Al suo fianco c’è sempre stata la sua padrona che, oggi, ha perso uno dei suoi affetti più importanti. Tantissimi i messaggi che la ballerina sta ricevendo in queste ore da tutti i suoi fans che la spronano a ritrovare subito il suo meraviglioso sorriso. “Mi dispiace tanto. Vedendolo in piedi avevo sperato che la situazione potesse risolversi. È un dispiacere tremendo che chi non ha amato un animale non può capire” – scrive un utente e altri aggiungono – “Mi dispiace tanto Carolyn😢 so cosa si prova. Ho perso il mio Rudy due anni fa ma il vuoto che mi ha lasciato è immenso. Lo penso ogni giorno. Riposa nel mio cuore. Un abbraccio grande wonder woman”, “Ti sono molto vicino Carolyn….so cosa vuol dire”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA