C’è Celentano Memoria di Adriano, Rai 2/ Diretta: omaggio al Molleggiato alla vigilia del suo compleanno

Sabato 5 gennaio, alle 21.05 andrà in onda, su Raidue e in simulcast su Radio2, alla vigilia del suo 81esimo compleanno, va in onda C’è Celentano – La memoria di Adriano, omaggio speciale ad uno degli artisti più importanti della musica, ma anche dello spettacolo italiano. Il Molleggiato, oltre ad aver interpretato dei brani che sono dei veri capolavori diventati degli evergreen della musica italiana, nel corso della sua carriera, ha recitato, presentato e dato vita a show televisivi che hanno incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Ancora oggi, Adriano Celentano richiama i fans che lo seguono sin dall’inizio della sua carriera, ma anche quelli che hanno cominciato ad apprezzarlo nel corso degli anni. Un omaggio doveroso, dunque, quello che Raidue ha deciso di riservare a Raidue. In 175 minuti sarà così raccontata non solo la carriera, ma anche la vita privata del Molleggiato.

C’È CELENTANO MEMORIA DI ADRIANO: UN BIGLIETTO DI AUGURI SPECIALE

C’è Celentano rappresenta un biglietto di auguri speciale per il Molleggiato che, domani, domenica 6 gennaio, spegnerà 81 candeline. Nel corso della serata sarà ripercorsa tutta la straordinaria carriera di Adriano Celentano con filmati anche inediti. Dai filmati in bianco e nero degli anni ’60 a quelli a colori, fino ad arrivare a Fantastico 8, show che lo consacrò al grande pubblico fino agli ultimi successi televisivi come Rockpolitik trasmesso su Rai nel 2005. Non mancherà lo spazio dedicato all’interprete e all’artista completo che, da oltre 60 anni, contribuisce a scrivere pagine importanti del mondo dello spettacolo italiano. Ci saranno, naturalmente, anche racconti e aneddoti di chi lo ha conosciuto e diviso con lui momenti importanti sia nella vita privata che professionale.

IL CELENTANO IMPEGNATO

Da sempre, Adriano Celentano è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente, tema a lui molto caro e che ha affrontato spesso all’interno delle sue trasmissioni. Anche in C’è Celentano non mancheranno filmati dedicati proprio al Celentano impegnato in questa battaglia importante. Ci sarà, poi, anche il Celentano cantore delle donne e dell’amore. Il tutto è stato realizzato con la collaborazione della moglie, Claudia Mori, che da sempre è al suo fianco anche nella vita professionale affiancandolo in ogni scelta. Proprio la Mori ha fornito diversi filmati inediti che saranno trasmessi questa sera.

LA CELENTANITA’

Adriano Celentano è sicuramente il personaggio famoso più imitato. Sono tantissimi gli imitatori famosi e non che, nel corso degli anni, hanno assunto le sembianze del Molleggiato. Nello speciale omaggio realizzato da Raidue ci sarà così spazio anche per la sua “celentanità” ovvero per l’insieme di movimenti e atteggiamenti che hanno reso inconfondibile la figura di Celentano come lo speciale movimento delle gambe o l’espressione degli occhi. Quello di Celentano è un inguaggio del corpo particolare che lo ha trasformato in un vero e proprio fenomeno del costume. In C’è Celentano, dunque, ci sarà il Molleggiato a 360 gradi.



