Luigi Favoloso e Veronica Satti/ Allarme bomba sul loro aereo? “Un pazzo ha iniziato ad urlare…”

Possibile allarme bomba o esagerazione? Visto che del primo non si è saputo niente siamo sicuri che Veronica Satti e Luigi Favoloso hanno un po’ travisato le cose e loro stesso lo hanno poi rivelato tramite una serie di dirette social in cui hanno raccontato come sono andate le cose. “Ragà, uno ha iniziato ad urlare come un dannato” e poi lo stesso ex di Nina Moric ha rilanciato: “Un signore ha iniziato ad urlare, ha fatto il pazzo e così mi sono alzata… mi sono mostrato un po’.. poi gli ho chiesto di passare e sono andato in bagno”. In realtà non c’è stato nessun allarme bomba anche se i due lo hanno pensato per alcuni attimi almeno fino a che non hanno capito che si trattava di un uomo nervoso e fuori di sé perché aveva perso il suo passaporto. Sicuramente la situazione era un po’ complicata ma l’uomo è stato un po’ esagerato nelle sue esternazioni almeno secondo Veronica Satti che, a differenza di Luigi Favoloso, spiega come sono andati i fatti.

IL RACCONTO DI VERONICA SATTI E LUIGI FAVOLOSO

Ridendo e scherzando, Veronica Satti e Luigi Favoloso si sono mostrati nelle dirette Instagram sui social proprio pochi minuti dopo il fatto tanto che Veronica, ancora sotto voce, ha subito rivelato: “C’era un pazzo che ha iniziato ad urlare, pensavamo ad una bomba e invece non era così”. I due sono arrivati sani e salvi alla loro meta e oggi si tratterranno sul posto anche se Luigi Favoloso continua a girare video facendo innervosire la sua compagna di viaggio che non ama essere ripresa “male, che poi si vede il doppio mento” e nemmeno da seduta “se no si vede la pancetta”. Insomma il viaggio è iniziato da poche ore e ci ha regalato già tante chicche e tanto trash, è vero che i reality sono fatti dalle persone… sapranno i prossimi gieffini superare questi?

