Nathan Falco, insulti al figlio di Flavio Briatore/ “È grasso”: la foto in surf scatena la replica del papà

Mentre Elisabetta Gregoraci si trova in Thailandia, bloccata da una tempesta, suo figlio Nathan Falco è insieme a suo padre Flavio Briatore al Billionaire in Kenya. È qui che il bambino si diverte in tante attività, spesso immortalate dall’imprenditore. Proprio poche ore fa, infatti, ecco spuntare uno scatto di Nathan intento ad imparare il serf, affiancato e seguito da due ragazzi del luogo. Uno scatto che doveva immortalare un momento di spensieratezza ha invece sollevato una marea di commenti spiacevoli e negativi sul bambino e sul suo peso. Commenti che hanno portato Flavio ad intervenire. Spulciando sotto lo scatto su Instagram, è infatti facile trovare commenti come: “Grasso! Un po’ di dieta no?”; “Il “cucciolo” attività fisica e alimentazione equilibrata no…?!?”; e ancora “Magari un po’ di movimento a sto ragazzino piuttosto che i poveri tutto fare schiavizzati no eh? Magari a fare un po’ di movimento perde qualche chiletto che male non fa di sicuro….ma tanto che vi importa”.

LA REPLICA DI FLAVIO BRIATORE AGLI HATERS

Sono questi soltanto alcuni dei commenti che è possibile leggere sotto lo scatto che vede il piccolo Nathan Falco intento a fare surf. Di fronte a cotanta cattiveria, Flavio Briatore non è riuscito a rimanere in silenzio. Così, tra i commenti, ecco spuntare anche il suo. “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro..poveretti” scrive il noto imprenditore. Parole che trovano poi l’approvazione di tutti coloro che si erano già schierati contro questi attacchi al bambino. “Grande Flavio sono solo dei poveretti invidiosi e frustrati. Falco vai alla grande…sei un bambino che ha un padre che lo ama molto” scrive infatti un utente.

Visualizza questo post su Instagram #surfing #billionaireresortmalindi #funny #kenya🇰🇪 Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: Gen 5, 2019 at 8:04 PST





