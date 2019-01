EMANUELE MISURACA E’ DOMENICO/ “Siamo dei musicisti catapultati in un’altra realtà” (La compagnia del cigno)

Emanuele Misuraca ne La compagnia del cigno presta il volto a Domenico, un ragazzo di diciassette anni. Bello, bravo e dotato di un grandissimo talento, Domenico proviene da una famiglia umile. Il papà Vincenzo è un umile operaio, ma da sempre crede nel talento del figlio che è un talento assoluto. A differenza dei compagni Domenico non ha bisogno di tanti esercizi e questo suo innato talento gli crea non poche invidie da parte degli altri allievi. Sin dall’inizio si avvicina a Matteo, il ragazzo di Amatrice, con cui stringerà una bellissima amicizia, senza che con entrambi si innamoreranno di Barbara. “Il nome e la compagnia del cigno nasce in questo modo: questi ragazzi vengono messi insieme da questo Maestro molto severo che è Luca Marioni (Alessio Boni) e in una chat di gruppo come si vede nel primo episodio decidono di chiamarsi La compagnia del cigno come il cigno di Busseto” ha raccontato a RaiPlay. Sul suo personaggio ha detto: “Fondamentalmente noi siamo dei musicisti che sono stati catapultati in un’altra realtà, messi su un set con attori molto importanti che ci hanno fatto da guida. Quello che vorrei portarmi di Domenico è l’affetto che provava per tutti i ragazzi de la compagnia del cigno”.