Irama e Giulia De Lellis/ Il ricordo della vittoria ad Amici, la nonna e… le ciabatte della sua fidanzata

Giulia De Lellis e Irama tornano protagonisti insieme sui social e mentre lei vorrebbe spingere il cantante a fare gli auguri alle donne il giorno dell’Epifania, lui ricambia mostrando la sua neo fidanzata con tanto di ciabatte e fascia in testa mentre dorme, o quasi, seduta sul divano. A quanto pare la sexy Giulia che qualche giorno fa abbiamo visto su un aereo privato proprio al fianco di Irama pronta a volare da Bari a Roma è ormai un lontano ricordo visto che la bella corteggiatrice si mostra già in tutto la sua “versione casa” in queste prime settimane di amore. Ma questo non è l’unico video postato da Irama in questo fine settimana casalingo insieme alla sua Giulia De Lellis visto che, poco prima, al grido di “Ricordi…”, l’ugola d’oro della scorsa edizione di Amici, ha pensato bene di pubblicare proprio una serie di momenti di quella storica sera, quella che ha cambiato la sua vita per sempre.

LA VITTORIA AD AMICI E L’AMATA NONNA

Nel bene e nel male è Irama il vincitore dell’edizione 2017-2018 di Amici e la sua carriera da quella sera ha subito una svolta. Sarà il successo del momento o l’inizio di una carriera ricca di soddisfazioni? Tutti speriamo per la seconda opzione ma solo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 potrà mettere insieme un altro piccolo traguardo, fino a quel momento, i fan faranno bene a guardare e riguardare le sue ultime storie in cui Irama ricorda i momenti della vittoria ma anche la donna a cui ha dedicato uno dei suoi brani più belli, la sua amata nonna. I like e i commenti positivi non sono mancati, ma quale sarà il suo prossimo traguardo e ci saranno anche le storie del Festival, magari il prossimo anno, da condividere ricordando una dolce vittoria?

