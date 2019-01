Giulia De Lellis e Irama/ Polemiche social: “Scommettiamo che dopo il Festival tutto finirà? Solo business!”

Scoppia la polemica social e questa volta travolge Giulia De Lellis e Irama. I due sembrano ormai essere i nuovi Chiara Ferragni e Fedez, seppur con alcune eccezioni e guai a dirlo ai fan dei Ferragnez, ma anche per loro le polemiche non mancano. In particolare, i due hanno passato insieme l’ultimo dell’anno e anche il primo del 2019 volando tra Bari, dove lui è stato impegnato per il concerto di Capodanno, e Roma, a bordo dell’aereo privato su cui poi hanno amato posare per la gioia dei fan. Sorrisi, baci e drink per brindare all’arrivo del nuovo anno sia sulle storie che su Instagram dove è scoppiata la polemica. A quanto pare i fan non si sono lamentati del fatto che i due, così giovani, possano già godere di un aereo privato per gli spostamenti, ma soprattutto per la scelta dell’ex corteggiatrice. In molti non apprezzano il rapporto nato tra Irama e l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante e avrebbero preferito rivederla con il tronista ma senza ottenere molto.

LE POLEMICHE E LE SCOMMESSE SOCIAL

Alcuni sono certi che il Dama abbia tradito e umiliato la sua fidanzata e che sia giusto che lei si sia fatta una vita con un altro ma in molti sono pronti a scommettere che le cose presto finiranno. Lui ha ottenuto un posto sul palco del Festival di Sanremo 2019 mentre lei nella prima serata di Canale 5 in questo annunciato speciale di Uomini e donne, e poi? Il pubblico è convinto che la loro storia non sia vera e che si tratti solo di una grande operazione di marketing che si concluderà proprio a febbraio, dopo la messa in onda del Festival di Sanremo. Sarà ovvero o si tratta solo di malelingue che, prima o poi, dovranno essere messe a tacere? Lo scopriremo solo strada facendo ma, al momento, i due sembrano felici e contenti, il resto tutto è noia. Ecco le foto della polemica:





© RIPRODUZIONE RISERVATA