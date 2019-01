Giulia De Lellis/ Video, libri gate? “Ho mentito, non ho letto molte pagine ma…”

Giulia De Lellis vicina ad un altro reality? Sembra proprio di no visto che la sua carriera va a gonfie vele non solo sui social, dove si dà da fare come influencer, ma anche in tv dove presto occuperà la prima serata al fianco di Gemma Galgani per una sorta di speciali su Uomini e donne. I fan lo sanno bene, continuano a seguirla e la adorano ogni giorno di più nonostante le critiche e la satira sulla mancanza di “sapere e di cultura” che le hanno permesso di sbarcare anche nello speciale Mai dire Talk. Il libri gate che tanto ha tenuto banco in questi giorni non ha modo e ragione di esistere? Secondo le ultime rivelazioni della corteggiatrice e neo fidanzata di Irama sembra proprio di no. Giulia De Lellis ha deciso di rivelare la verità e chiarire le cose proprio tramite un video che ha fatto già il giro dei social, ma quali sono le sue parole?

LE RIVELAZIONI DI GIULIA DE LELLIS

“Non è vero che non ho letto un libro… ne ho letti due”. Questa è la grande rivelazione e la bugia che Giulia De Lellis ha detto ai suoi fan visto che aveva dichiarato di non aver mai letto qualcosa in vita sua. Fin qui niente di male se non fosse che le cose che la corteggiatrice dice non sono poi una prova della sua cultura e più il racconto va avanti e più le cose peggiorano: “E non avrò letto chissà quante pagine, chissà che dimensioni, ma ho letto due libri”. Poi si ridimensiona ancora, come se ce ne fosse bisogno: “Ho letto un libro che mi è piaciuto tantissimo forse perché era piccolo, forse perché era rosa, ho letto Little Pink Book“. La celebre collana che racchiude una serie di “guide” e quello che l’ha colpita subito è stata quella dedicate alle borse: “Quando poi ho scoperto quella delle scarpe ho letto anche quella”. Quindi non è vero che la De Lellis non ha letto… sappiatelo! Clicca qui per vedere il video della sua sconvolgente rivelazione.

