9-1-1/ Anticipazioni prima puntata: poliziotti, paramedici e vigili del fuoco in un unico team

9-1-1, ANTICIPAZIONI DELL’8 GENNAIO 2019: LA SERIE TV

Rai 2 diventa protagonista del debutto in chiaro di 9-1-1, la serie Tv creata da Ryan Murphy in collaborazione con Brad Falchuk ed in partenza oggi, martedì 8 gennaio 2019. Verranno trasmessi i primi tre episodi, dal titolo “Emergenze“, “Lasciar andare” e “Legami di famiglia“. A distanza di un anno dall’esordio via satellite, è arrivato il momento per lo show di prendere il suo spazio anche sull’emittente pubblica. Dieci episodi in tutto per il drama poliziesco che ruoterà attorno a nomi importanti del mondo seriale internazionale. Vedremo infatti Angela Bassett nei panni di Athena Grant, mentre Connie Britton rivestirà i panni di Abby Clark e Jennifer Love Hewitt sarà presente grazie al personaggio di Maddie Kendall. Il cast comprende inoltre Peter Kraus, che conosceremo come Bobby Nash e Aisha Hinds nei panni di Hen Wilson, oltre che a Kenneth Choi come Chimney Han, Rockmond Dunbar nelle vesti di Michael Grant e Ryan Guzman in quelli di Eddie Diaz, anche se quest’ultimo sarà presente solo a partire dalla seconda stagione. La trama invece unirà il dramma familiare della protagonista Athena, divisa fra un ruolo promettente nel Dipartimento di Polizia ed un crollo parziale come moglie. Seguiremo inoltre da vicino Bobby Nash ed i suoi vigili del fuoco, essenziali per sostenere i cittadini nei momenti più pericolosi della loro vita quotidiana. La serie tv infatti unirà diversi settori delle autorità cittadine, dalla Polizia ai paramedici fino ai vigili del fuoco, indagando le vite dei diversi protagonisti sia sal punto di vista lavorativo sia da quello privato.

Sempre più in vista sul piccolo e grande schermo, Angela Bassett è la vera regina di 9-1-1. Ora nei panni di Tina Turner nel film What’s Love Got To Do With It, ora in quelli di una delle villain più interessanti dell’antologia madre di Murphy, ovvero American Horror Story. In questo nuovo lavoro, la Bassett interpreta invece una donna forte, dalla personalità quasi indistruttibile. Difficile trovarle dei difetti sul lavoro, soprattutto perché la sua Athena è sempre alla ricerca della perfezione. La stessa che non è riuscita a raggiungere in famiglia, dove il marito si è appena dichiarato gay e la figlia subisce le conseguenze dei suoi malesseri, anche a scuola. Saranno proprio questi problemi ad imporre alla prole di Athena di mettere da parte i suoi guai per accendere le luci su padre e madre. Il concetto di famiglia, la sua esistenza e verità, è collegato a doppio filo con il ruolo che avrà ogni componente e soprattutto su quanto riusciranno a superare per difendere i loro territorio virtuale.

ANTICIPAZIONI DEI PRIMI TRE EPISODI

EPISODIO 1, “EMERGENZE” – Ogni Dipartimento di Los Angeles dovrà fare i conti con le emergenze e le pressioni collegate al lavoro, ma non solo. Ogni membro del team dovrà confrontarsi con alcuni problemi presenti nelle loro vite rivate. Per Abby Clark vuol dire accettare che la madre sia affetta da demenza. Per Athena Grant è arrivato invece il momento di rivelare ai figli la verità sul padre: il consorTe del Sergente è gay e non può più nascondersi.

EPISODIO 2, “LASCIAR ANDARE” – Un incidente sulle montagne russe spinge Buck a vivere una situazione drammatica. Intanto, Athena e Hen vengono informati che un cane impazzito ha attaccato delle persone, ma la verità è del tutto diversa. Athena scopre infatti che il caso è legato all’effrazione domestica di un criminale. I guai purtroppo non sono finiti: una volta tornata a casa, il Sergente scoprirà che la figlia è appena andata in overdose. Intanto, Abby decide di creare un contatto con Buck via telefono.

EPISODIO 3, “LEGAMI DI FAMIGLIA” – Brutto guaio per la squadra, in seguito al grave ferimento di Chimney a causa di un incidente d’auto. La discussione appena avuta con Nash spingerà quest’ultimo a chiedersi se le cose sarebbero potute andare diversamente. Il team viene messo quindi sotto pressione e dovrà affrontare un test sotto molti punti di vista, soprattutto per riuscire a reggere il colpo. Athena in più dovrà affrontare le conseguenze del tentato suicidio della figlia.



