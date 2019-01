Nicoletta Orsomando, compie 90 anni la Signorina Buonasera/ Foto, annunciatrice Rai: reunion con ex “colleghe”

Nicoletta Orsomando compie 90 anni: la più celebre delle Signorine Buonasera del servizio pubblico spegne altrettante candeline e per celebrare la ricorrenza una delle sue ex colleghe, vale a dire Rosanna Vaudetti, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook uno scatto che sa tanto di “reunion” delle storiche annunciatrici Rai ma anche di nostalgia per i tempi andati: nella foto, infatti, assieme allo storico volto televisivo della Orsomando al centro e davanti alla proverbiale torta, una vita trascorsa in Rai dal 1953 al 1993, compaiono per celebrare la cifra tonda anche la stessa Vaudetti, ma pure ava Cercato, Maria Giovanna Elmi, Paola Perissi e anche Gabriella Farinon. La suddetta foto è stata realizzata infatti in occasione del pranzo di compleanno e, come era prevedibile, ha subito fatto breccia (diventando anche virale sui social network) nei cuori e nei ricordi degli utenti più in là con gli anni, ma non solo quelli, che hanno potuto rivedere per una volta tutte assieme le Signorine Buonasera che un tempo introducevano alla visione dei programmi sulle tre reti del servizio pubblico in una sorta di revival.

LA “REUNION” PER IL 90ESIMO COMPLEANNO

Come era prevedibile lo scatto della 81enne Rosanna Vaudetti, protagonista sul piccolo schermo dal 1961 al 1998, e in cui compare al centro Nicoletta Orsomando in splendida forma ha immediatamente scatenato la reazione degli utenti che si sono divertiti a riconoscere le Signorine Buonasera, lasciandosi anche andare a commenti di tono nostalgico per quella che, a dire loro, è stata la televisione di un tempo oramai andato. D’altronde le 90 candeline della più decana delle annunciatrici Rai, nata in quel di Casapulla (provincia di Caserta) nell’oramai lontano gennaio del 1929 sono state anche l’occasione per rivedere, anche se solamente in foto, uno dei volti più garbati e cordiali del piccolo schermo che sin dallo storico annuncio di un documentario firmato dal National Geographic, quando per la prima volta entrò nelle case degli italiani, ha rappresentato il volto famigliare e rassicurante della Rai. Oggi la prima delle Signorine Buonasera oltre che quella che è rimasta per più tempo in video, vive ancora a Roma, in zona Trastevere, assieme a figlia e nipoti e sovente ricorda in alcune interviste i tempi mitici del servizio pubblico quando, dopo gli esordi in teatro, divenne annunciatrice in televisione dopo aver fatto un corso di dizione.





