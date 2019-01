Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono sposati?/ Foto delle fedi sospette: “Altro che giugno!”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono già sposati? Sembra proprio di sì o almeno questo è lo scoop che Diva e Donna ha lanciato in queste ore travolgendo i fan della coppia e lasciando senza parole tutti coloro che pensavano ad una cerimonia in grande la prossima estate, ma sarà davvero arrivato il momento di mollare? Proprio nelle scorse settimane, prima dell’arrivo del Natale sempre Diva e Donna li aveva avvistati insieme pronti a scegliere quelli che potrebbero essere gli anelli da scambiarsi insieme alle promesse davanti a parenti e amici ma sembra che il momento topico potrebbe essere già andato in scena. Secondo Diva e Donna la cerimonia si sarebbe tenuta in grande segreto e la prova sarebbe proprio negli anelli che sfoggiano all’anulare, forse hanno approfittato delle vacanze natalizia a Londra per sposarsi? Al momento non ci sono conferme e non ci sono dettagli su quanto è accaduto ma sognare e gossippare è sempre lecito.

UNA STORIA DAL LIETO FINE

I due stanno insieme ormai da due anni e contro ogni pronostico, quella di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si è rivelata essere una storia duratura e non quello che sembrava un flirt estivo. Le immagini della loro prima vacanza hanno fatto il giro dell’Italia intera su settimanali e sul web. Lei in quel momento usciva da una storia lunga e importante con il padre dei suoi figli, Francesco Renga, mentre lui aveva alle spalle già un matrimonio. I due non solo hanno saputo mettere insieme le loro vite ma anche le loro famiglie creandone una che, a quanto pare, va avanti a gonfie vele tanto da regalare serenità alla coppia, tanto da arrivare al matrimonio segreto di Natale? Lo scopriremo solo al prossimo articolo o all’ufficialità da parte dei diretti interessati.

