Ambra Angiolini/ Fan attacca la relazione con Max Allegri: lei replica ma le critiche non si fermano

La risposta di Ambra Angiolini all’attacco di un follower su Instagram fa ancora discutere. L’accusa che ha scatenato la replica dell’attrice non è per lei ma per il compagno Massimiliano Allegri. Questo, però, non ha fermato le critiche. Anzi, la follower in questione ha continuato a replicare: “ti auguro tanti cuscini da mettere in faccia al tuo fidanzato […] per quanto è brutto”, e ancora “io la penso così, siete tutti finti moralisti, sembra il padre, è brutto e per me ci sta solo per i soldi, cosa c’è di cattivo in questo”. Ai commenti della follower non sono mancati quelli in difesa dell’attrice e di Massimiliano Allegri, per molti una coppia davvero bellissima. Di certo si tratta di parole che non colpiscono la coppia, che pensa ormai al matrimonio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ambra Angiolini contro gli haters

Ambra Angiolini attaccata da una fan sui social per la relazione con Massimiliano Allegri. Oramai si è perso ogni limite sui social dove tutti si sentono in diritto di dire quello che vogliono. In queste ore l’attrice italiana si è ritrovata accusata da una fan per via della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus; una storia nata a distanza di diverso tempo dalla fine del matrimonio con Francesco Renga. A distanza di diverso tempo però la coppia è sempre più affiatata come dimostrano le pochissime foto pubblicate sui social che ritraggono Ambra in compagnia del suo Max. Nelle ultime ore però una fan della ex ragazza di Non è la Rai ha superato davvero ogni limite, attaccandola su Instagram. Ecco cosa le ha detto.

Le parole di una fan contro Ambra Angiolini

Una follower di Ambra Angiolini su Instagram l’ha attaccata chiedendole: “Ma come fai a stare insieme ad una persona brutta e viscida come Allegri. Che schifo”. L’attrice, da sempre molto schietta e diretta, non ha battuto ciglio, anzi ha prontamente replicato alla stupida domanda scrivendo: “Ti auguro un 2019 pieno di Affari tuoi” con tanto di cuore. Una risposta breve ed elegante quella dell’attrice che, evitando ogni tipo di polemica, ha saputo non solo zittire la follower, ma anche mettere a tacere ogni possibile chiacchiericcio. Del resto Ambra è una donna di spettacolo e sul suo conto ne ha sentite davvero tante, quindi in tutti questi anni ha compreso come evitare di cadere nel gossip più becero. A darle manforte anche i fan che hanno difeso l’Angiolini replicando alla domanda fuori luogo della follower. “Sei povera di spirito non faresti tornare la vista ai ciechi. Fatti una passeggiata all’aria aperta e medita sulla tua pochezza. Dopo che hai chiuso il telefono ci devi tornare nel tuo mondo triste, vuoto e ricco di solitudine. Sei cattiva sei una persona triste” ha scritto un fan della cantante di “T’appartengo”, che è andato sul pesante.

Matrimonio in vista?

Intanto continuano a rincorrersi i rumors di un possibile matrimonio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale “Diva e Donne” che ha sorpreso la coppia intenta a passeggiare per le strade di Milano intenta a scambiarsi baci e carezze. Non solo Ambra e Max sono poi entrati in una boutique di gioielli. A rilanciare poi il rumors è anche TgCom24 che parla di un possibile matrimonio tra i due “in una location intima e romantica” della Toscana entro l’estate 2019. Non resta che attendere ulteriori dettagli o conferme da parte dei diretti interessati.



